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Ты узнаешь ее из тысячи. 783 видеокамеры начнут следить за новосибирцами в метро, военкоматах и на стадионах

Они автоматически будут сверять лица с базами данных полиции и ФСБ

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Сегодня в системе «Безопасный город» работают 783 камеры видеонаблюдения

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783 камеры в парках, спорткомплексах и общественном транспорте начнут следить за новосибирцами в ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства цифрового развития Новосибирской области.

По данным министерства, в ближайшее время должно закончиться развертывание раздела вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» — лица людей, попавших на записи камер видеонаблюдения, будут автоматически сверяться с базами данных МВД и ФСБ. Как сообщается на портале, применять комплекс планируется для того, чтобы оперативно вычислять и задерживать находящихся в розыске преступников.

— Толчком для более активного движения в развитии АПК «Безопасный город» стали чемпионаты мира по волейболу и хоккею — именно они нас подвигли к созданию этого оперативного центра. Можно сказать, что РЦОУ — это наследие несостоявшихся чемпионатов. Вся инфраструктура и ее возможности остались в руках сотрудников правоохранительных органов и работают на благо и безопасность жителей Новосибирской области, — приводится на сайте Министерства цифрового развития цитата губернатора.

К системе подключены 783 камеры видеонаблюдения, часть которых имеет возможность биометрической идентификации. Они установлены в парках, скверах, на стадионах и транспортных объектах, включая метро, а также в военкоматах и других общественных местах. К 2024 году количество камер в системе планируют увеличить до двух тысяч и оснастить ими муниципальные автобусы.

Ранее НГС писал о том, как раскрыли заказное убийство, которое произошло в 2020-м. Привлечь к ответственности заказчицу, посредника и непосредственного исполнителя преступления следователям СК помогли камеры видеонаблюдения.

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