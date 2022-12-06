Ты узнаешь ее из тысячи. 783 видеокамеры начнут следить за новосибирцами в метро, военкоматах и на стадионах

783 камеры в парках, спорткомплексах и общественном транспорте начнут следить за новосибирцами в ближайшее время. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства цифрового развития Новосибирской области.
По данным министерства, в ближайшее время должно закончиться развертывание раздела вычислительной инфраструктуры комплекса «Безопасный город» — лица людей, попавших на записи камер видеонаблюдения, будут автоматически сверяться с базами данных МВД и ФСБ. Как сообщается на портале, применять комплекс планируется для того, чтобы оперативно вычислять и задерживать находящихся в розыске преступников.
— Толчком для более активного движения в развитии АПК «Безопасный город» стали чемпионаты мира по волейболу и хоккею — именно они нас подвигли к созданию этого оперативного центра. Можно сказать, что РЦОУ — это наследие несостоявшихся чемпионатов. Вся инфраструктура и ее возможности остались в руках сотрудников правоохранительных органов и работают на благо и безопасность жителей Новосибирской области, — приводится на сайте Министерства цифрового развития цитата губернатора.
К системе подключены 783 камеры видеонаблюдения, часть которых имеет возможность биометрической идентификации. Они установлены в парках, скверах, на стадионах и транспортных объектах, включая метро, а также в военкоматах и других общественных местах. К 2024 году количество камер в системе планируют увеличить до двух тысяч и оснастить ими муниципальные автобусы.
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