Старики-разбойники: сибирячка заказала убийство мужа за 100 тысяч — показываем главную улику на видео

Новосибирский областной суд сегодня поставил точку в уголовном деле о заказном убийстве в поселке Кудряшовский. В январе 2020 года 65-летний предприниматель Николай Жиронкин на пороге собственного дома получил две пули в голову, в его смерти обвинили бывшую жену, друга семьи и киллера-самоучку, который пошел на преступление всего за 100 тысяч рублей. Следствие, обвинение, а вслед за ними и присяжные заседатели сочли вину пожилого криминального трио полностью доказанной, а вот сами фигуранты уверены, что дело сфабриковано и изобилует нарушениями. Почему 60-летнюю женщину заподозрили в убийстве бывшего мужа и компаньона, как следователи вывели на чистую воду всех троих злоумышленников и что думают о решении суда сами осужденные, узнал НГС.
Выстрелы в ночи
Ночью 10 января 2020 года 60-летняя жительница поселка Кудряшовский Светлана Жиронкина начала в истерике звонить соседям в поисках врача. Пожилая женщина обнаружила своего мужа лежащим на полу у входной двери в луже крови. Ни у кого из знакомых, кажется, не возникло и тени сомнений: Светлана в ужасе и не имеет ни малейшего понятия, кто мог расправиться с ее Николаем.
На улице Лесной в Кудряшовском, где и жили супруги, Жиронкиных хорошо знали. Их двухэтажный дом, обнесенный кованой оградой, выделялся даже на фоне остальных недешевых коттеджей на улице Лесной. Светлана считалась местной активисткой: организовывала уборку снега зимой, решала другие бытовые вопросы и вообще имела репутацию приятной, интеллигентной и очень вежливой женщины.
Супруги вместе занимались бизнесом: у Жиронкиных был свой магазин по продаже автозапчастей в Толмачёво. Николай был единственным учредителем ООО «Авто-драйв154», Светлана была директором этой компании и заодно управляла фирмой ООО «Авто-драйв 54», единственным учредителем которой была ее дочь Екатерина.
Существует еще одна компания со схожим названием — ООО «Авто-драйв 54», Светлана там также числится директором, а вот единственным учредителем указана уже ее дочь Екатерина. А в конце декабря прошлого года была ликвидирована третья компания с подобным названием — просто «Авто-драйв», там Светлана Жиронкина была и учредителем, и директором.
На людях муж и жена никогда не ругались и вообще выглядели образцовой семьей: почти никто из соседей даже не знал, что пара разведена, у Николая появилась другая женщина, и совместная жизнь когда-то любящих супругов в буквальном смысле превратилась в ад.
Расследовать убийство, имеющее явные признаки заказного, начали следователи СК. Они выяснили, что вечером 10 января неизвестный убийца на машине приехал на Лесную, и хозяин сам открыл ему двери.
— Под видом курьера с посылкой прошел в дом, где достал из куртки имеющийся при нем пистолет и произвел два выстрела в голову. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, — рассказали в региональном следственном управлении СК.
По данным источника НГС, автомобиль киллера попал в объектив уличной камеры наблюдения, но качество видео оказалось не лучшим. Убийцу искали почти целый месяц и нашли только в феврале. Подозреваемого, 46-летнего Александра Морозова доставили в отдел полиции, и он тут же начал давать показания.
Это был нетипичный убийца: как следует из материалов дела, ни разу до того дня Морозов не привлекался к уголовной ответственности, имел блестящие характеристики, воспитывал детей. Единственным темным пятном в безупречной биографии мужчины стало незаконное хранение оружия. Боевой пистолет с патронами 9 миллиметров подозреваемый приобрел много лет назад и хранил его у себя дома. Николая Жиронкина Морозов впервые увидел в день убийства — мужчину, по данным прокуратуры, через посредника наняла вдова Жиронкина, Светлана.
— Испытывая неприязненные отношения из-за наличия у него любовницы и злоупотребления алкоголем, решила его убить. Понимая, что самостоятельно лишить жизни бывшего супруга она не сможет и желая отвести от себя подозрения, предложила ранее знакомому ей Яшару Исаеву лишить жизни Жиронкина или найти человека, который сможет это сделать за денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей, — рассказала НГС прокурор отдела государственных обвинителей Новосибирской облпрокуратуры Мария Шеин.
По информации надзорного ведомства, именно Исаев нашел Морозова и передал ему деньги и фотографию жертвы, рассказав, какой образ жизни ведет Николай Жиронкин.
Всех троих предполагаемых убийц арестовали, а следователи продолжили собирать доказательства. В июне 2021 года материалы они передали в суд.
«Заставили оговорить двух замечательных людей»
Немало подробностей дела следователи узнали от Александра Морозова, однако позже мужчина изменил показания. Он не отрицал, что застрелил Николая Жиронкина, но уточнял: ни о каком найме речи не шло. Он пытался подзаработать другим способом.
— Это убийство — моя инициатива была, — заявил он журналистам.
— А мотив какой?
— Ограбление, — объяснил Морозов. — При задержании в ночь с 5 на 6 февраля на меня было оказано физическое воздействие, и меня заставили оговорить вот этих вот двух замечательных людей.
«Замечательные люди» изначально отрицали свою причастность к убийству.
Как рассказала НГС жена Яшара Исаева Людмила, они фактически дружили семьями, познакомились, еще когда дети Исаевых и Жиронкиных вместе учились в школе. Яшар, по словам жены, прекрасно относился к Николаю и ни за что не стал бы участвовать в организации его убийства. Женщина уверена: дело сфальсифицировано. Обвинение, по словам Людмилы Исаевой, строится на показаниях некоего засекреченного свидетеля, к моменту судебного разбирательства уже скончавшегося. Существовал ли этот человек когда-либо в принципе, она сомневается.
Категорически отрицала вину и Светлана Жиронкина.
— Это ложь, оговор, и мы это будем доказывать <...>, — эмоционально заявила она. — Я прожила с человеком (Николаем Жиронкиным. — Прим. ред.) 37 лет. Если бы я желала ему смерти, могла бы просто не оказать помощь в нужное время.
Рассчитывая доказать свою невиновность, Светлана Жиронкина попросила, чтобы ее судила коллегия присяжных. Но это привело явно не к тому результату, на который рассчитывала женщина.
По данным следствия, среди доказательств по уголовному делу — не только протоколы допросов, но и более весомые улики, в частности, данные биллинга и записи камер наблюдения, установленных в доме Жиронкиных. Они запечатлели не только момент убийства, но и то, как вела себя Светлана после того, как киллер покинул коттедж на улице Лесной.
Женщина зачем-то вытерла его следы тряпкой, а затем пошла на кухню, чтобы убрать жесткий диск, на котором сохранялось видео. То, что камеры могут работать и автономно, записывая видео на флеш-карту, она, похоже, не знала.
Эти и другие доказательства суд показал присяжным. Вердикт был единогласным: подсудимые виновны, снисхождения не заслуживают.
Финал
Сегодня, 21 ноября 2022-го, спустя почти три года после совершения убийства, суд вынес приговор по делу. Несмотря на более чем серьезные обвинения (Светлане Жиронкиной вменяли организацию убийства, Яшару Исаеву — посредничество, Александру Морозову — исполнение убийства и вдобавок незаконное хранение оружия), решение оказалось достаточно мягким (для этих статей уголовного кодекса). У каждого из фигурантов нашлось множество смягчающих обстоятельств: пожилой возраст, состояние здоровья, малолетние дети или внуки в семье. Яшар Исаев вдобавок оказался ветераном труда Новосибирской области, а в случае Александра Морозова суд не мог не учесть его первоначальные показания.
В результате Жиронкину приговорили к 13 годам колонии общего режима, Исаева — к 13 годам строгого, а признанный судом киллером Морозов получил всего 12 лет лишения свободы. Помимо этого все трое осужденных должны заплатить потерпевшей — дочери Жиронкиных — по 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Решение закономерно не устроило фигурантов, и теперь они намерены добиться его пересмотра. Сделать это будет непросто: то, что дело рассматривали присяжные, изрядно сузило простор для обжалования. Теперь адвокатам осужденных предстоит либо найти процессуальные нарушения, либо доказать, что приговор неоправданно жесток.
На то, чтобы сделать это, у стороны защиты есть 10 дней.
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