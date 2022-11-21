Старики-разбойники: сибирячка заказала убийство мужа за 100 тысяч — показываем главную улику на видео

Выстрелы в ночи

Ночью 10 января 2020 года 60-летняя жительница поселка Кудряшовский Светлана Жиронкина начала в истерике звонить соседям в поисках врача. Пожилая женщина обнаружила своего мужа лежащим на полу у входной двери в луже крови. Ни у кого из знакомых, кажется, не возникло и тени сомнений: Светлана в ужасе и не имеет ни малейшего понятия, кто мог расправиться с ее Николаем.

На улице Лесной в Кудряшовском, где и жили супруги, Жиронкиных хорошо знали. Их двухэтажный дом, обнесенный кованой оградой, выделялся даже на фоне остальных недешевых коттеджей на улице Лесной. Светлана считалась местной активисткой: организовывала уборку снега зимой, решала другие бытовые вопросы и вообще имела репутацию приятной, интеллигентной и очень вежливой женщины.