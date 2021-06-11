До суда дошло дело о заказном убийстве в поселке Кудряшовском

По версии следователей, убийство экс-супруга Светлана заказала еще в конце 2019 года . Она попросила своего знакомого убить Николая из-за «личных неприязненных отношений» за денежное вознаграждение. Этот знакомый, в свою очередь, нашел исполнителя — 46-летнего мужчину, которому показал фотографию Николая и объяснил, когда жертва будет находиться дома. Жизнь близкого человека Жиронкина оценила в 100 тысяч рублей.



— 10 января 2020 года в вечернее время 46-летний обвиняемый прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Лесной в дачном поселке Кудряшовском, и под видом курьера с посылкой прошел в дом, где достал из куртки имеющийся при нем пистолет и произвел два выстрела в голову. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.