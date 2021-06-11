До суда дошло дело о заказном убийстве в поселке Кудряшовском

В Новосибирске следователи по особо важным делам закончили расследование уголовного дела по обвинению в убийстве
На скамью подсудимых отправятся экс-супруга убитого
Николай Жиронкин был застрелен в январе 2020 года в дачном поселке Кудряшовском в собственном коттедже. По подозрению в организации убийства была задержана бывшая жена предпринимателя —
По версии следователей, убийство экс-супруга Светлана заказала еще в конце
— 10 января 2020 года в вечернее время
Ранее НГС рассказывал, что жители поселка не могли поверить, что спокойная и доброжелательная Светлана могла нанять киллера — очевидцы вспоминали, что когда женщина увидела тело мужа, ее трясло, она кричала и просила помощи у соседей.
Соседи отзывались о ней как о вежливой и интеллигентной, одной из самых активных жительниц поселка — она организовывала и уборку снега, и решала многие другие бытовые дела.
Со стороны Жиронкины выглядели вполне благополучной парой — вместе гуляли по поселку, к ним часто приезжали в гости дети с внуками. О том, что Светлана и Николай в разводе, знали немногие.
По словам местных жителей, у Жиронкиных был свой магазин по продаже автозапчастей в Толмачёво. По данным сервиса «Контур.Фокус», это действительно так. Николай был единственным учредителем ООО «
Все соседи сходятся в одном, что внешне Жиронкины были достаточно обеспеченной семьей, у каждого — свой личный автомобиль. После развода, рассказывали они, в семье мало что изменилось — по крайней мере, с виду. Светлана и Николай продолжали жить вдвоем.
Однако следствие собрало доказательства вины Светланы и двух других фигурантов по делу: получены признательные показания всех участников преступления, изъята видеозапись с камер видеонаблюдения с места происшествия, проведены баллистические, медицинские и биологические судебные экспертизы.
Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время дело поступит в Новосибирский областной суд.
В Новосибирске дело о заказном убийстве 12-летней давности передали суду присяжных. Раненную в сердце женщину нашли в 2007 году в подъезде дома на улице Дачной.