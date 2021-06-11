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До суда дошло дело о заказном убийстве в поселке Кудряшовском

Киллер расправился с 65-летним Николаем Жиронкиным в его собственном коттедже

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Светлана и Николай Жиронкины после развода продолжали жить вместе

Светлана и Николай Жиронкины после развода продолжали жить вместе

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В Новосибирске следователи по особо важным делам закончили расследование уголовного дела по обвинению в убийстве 65-летнего бизнесмена Николая Жиронкина.

На скамью подсудимых отправятся экс-супруга убитого 62-летняя Светлана Жиронкина и двое ее подельников — 62-летний мужчина и его 48-летний знакомый.

Николай Жиронкин был застрелен в январе 2020 года в дачном поселке Кудряшовском в собственном коттедже. По подозрению в организации убийства была задержана бывшая жена предпринимателя — 60-летняя Светлана Жиронкина.

По версии следователей, убийство экс-супруга Светлана заказала еще в конце 2019 года. Она попросила своего знакомого убить Николая из-за «личных неприязненных отношений» за денежное вознаграждение. Этот знакомый, в свою очередь, нашел исполнителя — 46-летнего мужчину, которому показал фотографию Николая и объяснил, когда жертва будет находиться дома. Жизнь близкого человека Жиронкина оценила в 100 тысяч рублей.

— 10 января 2020 года в вечернее время 46-летний обвиняемый прибыл к дому потерпевшего, расположенному на улице Лесной в дачном поселке Кудряшовском, и под видом курьера с посылкой прошел в дом, где достал из куртки имеющийся при нем пистолет и произвел два выстрела в голову. От полученных ранений 65-летний мужчина скончался на месте происшествия, а обвиняемый скрылся, — сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Ранее НГС рассказывал, что жители поселка не могли поверить, что спокойная и доброжелательная Светлана могла нанять киллера — очевидцы вспоминали, что когда женщина увидела тело мужа, ее трясло, она кричала и просила помощи у соседей.

Соседи отзывались о ней как о вежливой и интеллигентной, одной из самых активных жительниц поселка — она организовывала и уборку снега, и решала многие другие бытовые дела.

Со стороны Жиронкины выглядели вполне благополучной парой — вместе гуляли по поселку, к ним часто приезжали в гости дети с внуками. О том, что Светлана и Николай в разводе, знали немногие.

По словам местных жителей, у Жиронкиных был свой магазин по продаже автозапчастей в Толмачёво. По данным сервиса «Контур.Фокус», это действительно так. Николай был единственным учредителем ООО «Авто-драйв154», а его жена Светлана числилась директором этой компании. Существует еще одна компания со схожим названием — ООО «Авто-драйв 54», Светлана там также числится директором, а вот единственным учредителем указана уже ее дочь Екатерина. А в конце декабря 2019 года была ликвидирована третья компания с подобным названием — просто «Авто-драйв», там Светлана Жиронкина была и учредителем, и директором.

Все соседи сходятся в одном, что внешне Жиронкины были достаточно обеспеченной семьей, у каждого — свой личный автомобиль. После развода, рассказывали они, в семье мало что изменилось — по крайней мере, с виду. Светлана и Николай продолжали жить вдвоем.

Однако следствие собрало доказательства вины Светланы и двух других фигурантов по делу: получены признательные показания всех участников преступления, изъята видеозапись с камер видеонаблюдения с места происшествия, проведены баллистические, медицинские и биологические судебные экспертизы.

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение и в ближайшее время дело поступит в Новосибирский областной суд.

В Новосибирске дело о заказном убийстве 12-летней давности передали суду присяжных. Раненную в сердце женщину нашли в 2007 году в подъезде дома на улице Дачной.

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СКзаказное убийствообластной судсупруги
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