«Хотелось бы услышать хоть одно слово сожаления»: что было в последнем слове обвиняемого в убийстве студента НГТУ

Спустя месяц после ЧП произошла еще одна трагедия: девушку, которая ушла от Миллера к Губареву, нашли мертвой. Как позже выяснили эксперты, студентка покончила с собой: после того, как отложенный пост появился в сети, Софью начали травить. Следователи пришли к выводу, что в гибели второкурсницы также виновен Денис Миллер.

— В ходе предварительного расследования Миллер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 уголовного кодекса — убийство, совершенное с особой жестокостью, а также частью 1 статьи 110 — доведение лица до самоубийства, — уточнил государственный обвинитель по делу Виталий Хохрин.