«Хотелось бы услышать хоть одно слово сожаления»: что было в последнем слове обвиняемого в убийстве студента НГТУ

В Новосибирском областном суде сегодня, 18 ноября, состоялось предпоследнее заседание по делу об убийстве студента НГТУ Дениса Губарева и доведении до суицида его девушки Софьи. Преступления, по данным прокуратуры, были совершены в феврале и марте 2021 года. Сегодня обвиняемый Денис Миллер сказал последнее слово — теперь ему остается только выслушать приговор.
История дела
Первая трагедия произошла 16 февраля минувшего года. Как рассказывали НГС очевидцы, Денис Миллер несколько раз ударил своего сокурсника Дениса Губарева ножом. Преступление произошло около половины третьего дня, неподалеку от 6 корпуса НГТУ, на глазах у десятков свидетелей. Трое из них задержали Миллера сразу после нападения и не давали ему сбежать до приезда полицейских.
Позже на странице Миллера в социальной сети «Вконтакте» был опубликован отложенный пост с признанием. Согласно записке, причиной убийства стала девушка Софья, студентка того же университета, которая сначала встречалась с Миллером, а потом ушла к Губареву. Тогда же выяснилось, что Миллер, несмотря на то что был студентом магистратуры, вел занятия у студентов и делился с ними своими переживаниями и планами убить соперника, однако в серьезность его намерений никто не поверил.
Спустя месяц после ЧП произошла еще одна трагедия: девушку, которая ушла от Миллера к Губареву, нашли мертвой. Как позже выяснили эксперты, студентка покончила с собой: после того, как отложенный пост появился в сети, Софью начали травить. Следователи пришли к выводу, что в гибели второкурсницы также виновен Денис Миллер.
— В ходе предварительного расследования Миллер обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 уголовного кодекса — убийство, совершенное с особой жестокостью, а также частью 1 статьи 110 — доведение лица до самоубийства, — уточнил государственный обвинитель по делу Виталий Хохрин.
Что было в последнем слове
Сегодня рассмотрение уголовного дела вышло на финишную прямую. Денис Миллер сказал последнее слово, которое заняло более 10 минут и в основном касалось самого подсудимого, его непростой судьбы и сложных отношений с окружающими людьми. Обстоятельств самого уголовного дела фигурант коснулся вскользь:
— Я бы солгал, что не питал и не питаю к Денису [Губареву] неприязни, но я искренне сожалею о том, что между нами произошло и к чему это всё привело, — заявил Миллер.
Он добавил, что считает обвинения в доведении до самоубийства девушки абсурдными:
— Я услышал массу нелепых и откровенно возмутительных вещей. Начиная с того, что я якобы всячески третировал Софью, и заканчивая тем, что — только вслушаться — будучи в сговоре со своей научной руководительницей ставил над Софьей эксперимент, целью которого было довести ее до самоубийства [...] Между мной и Софьей складывались отнюдь не те кошмарные отношения, которые она, по одной ей ведомой причине, преподносила другим, — зачитал обвиняемый по бумажке.
Мама и бабушка Дениса Губарева в раскаяние предполагаемого убийцы не поверили и отметили, что он вел себя крайне высокомерно:
— Он просил подготовку, готовился с 25 октября по 18 ноября. Очень странное у него [получилось] последнее слово. Непонятные, витиеватые слова, а по существу — ничего, — сдержанно прокомментировала 10-минутную речь Миллера Екатерина Губарева, мать погибшего Дениса. — На всех заседаниях он показывал пренебрежение к суду. Закатывал глаза, закрывал глаза, гримасы какие-то строил...
— Хотелось бы в последнем слове подсудимого все-таки услышать его раскаяние, хоть одно слово сожаления, — согласила с ней бабушка погибшего студента Ольга Бородина. — Ну ладно, его смертельно обидели, увели у него девушку... [...] Он понимает или нет, что и себе жизнь искалечил?! [...] Девушек этих в его жизни еще было бы много, но скорее всего, уже не будет.
Родители погибшей Софьи говорить с журналистами наотрез отказались.
В ближайшее время судья огласит итоговое решение по делу. За особо жестокое убийство и доведение до самоубийства Денис Миллер может лишиться свободы на следующие двадцать лет.
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