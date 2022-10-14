В Новосибирске увеличили штраф за безбилетный проезд: сколько будут платить нарушители
Штраф стал больше в 10 раз
В Новосибирске увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с 100 до 1000 рублей. Изменения внесли в статью областного закона.
По данным пресс-центра мэрии, новый размер штрафа за нарушение порядка проезда начнет действовать с
Кроме безбилетников, такой штраф придется заплатить гражданам за препятствование работе сотрудников общественного транспорта. За последнее нарушение в городе ранее действовал штраф в размере 500 рублей.
— Штраф в размере 1000 рублей установлен за безбилетный проезд в общественном транспорте и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками (водителями, контролерами, кондукторами и другими уполномоченными лицами) организаций городского, пригородного, междугородного внутриобластного транспорта общего пользования, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.