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В Новосибирске увеличили штраф за безбилетный проезд: сколько будут платить нарушители

Штраф стал больше в 10 раз

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Ранее штраф за проезд без билета составлял 100 рублей

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В Новосибирске увеличили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте с 100 до 1000 рублей. Изменения внесли в статью областного закона.

По данным пресс-центра мэрии, новый размер штрафа за нарушение порядка проезда начнет действовать с 16 октября.

Кроме безбилетников, такой штраф придется заплатить гражданам за препятствование работе сотрудников общественного транспорта. За последнее нарушение в городе ранее действовал штраф в размере 500 рублей.

— Штраф в размере 1000 рублей установлен за безбилетный проезд в общественном транспорте и воспрепятствование выполнению служебных обязанностей работниками (водителями, контролерами, кондукторами и другими уполномоченными лицами) организаций городского, пригородного, междугородного внутриобластного транспорта общего пользования, — уточнили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Повышение размера штрафа для безбилетников в общественном транспорте обсуждали с весны этого года. Как сообщали городские власти, действующие размеры административных штрафов не помогали профилактике нарушений правил и не обеспечивали развитие сферы транспортных услуг.

Мэрия НовосибирскаШтрафОбщественный транспортБезбилетный проездБезбилетник
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