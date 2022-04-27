Депутаты одобрили рост штрафов для безбилетников в Новосибирске в
10 раз
Сумма не менялась с 2007 года
Горсовет Новосибирска одобрил увеличение штрафа за проезд в общественном транспорте без билета. Его решили увеличить в 10 раз.
Мэрия предложила увеличить штраф за проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах, маршрутках и метро с 100 до 1000 рублей. Штраф за препятствование работе сотрудников общественного транспорта решили увеличить с 500 до 1000 рублей.
— Проект закона разработан с целью повышения уровня сознательности и ответственности граждан, предупреждения случаев проезда без оплаты. Учитывая, что предусмотренные статьи меры административного наказания были установлены в 2007 году и до настоящего времени не пересматривались. Существующие размеры административных штрафов не способствуют профилактике нарушений правил проезда и не обеспечивают развитие сферы транспортных услуг, — заявил глава Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.
Проект поддержал 41 депутат во время сессии горсовета
Ранее вопрос об увеличении штрафов рассмотрели на комиссии по городскому хозяйству. Тогда депутаты уточнили, что решение принимают из-за того, что некоторые виды транспорта переводят на бескондукторную систему оплаты. О важности такой инициативы в своей колонке рассказал общественник Алексей Колесников.