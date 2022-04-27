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Депутаты одобрили рост штрафов для безбилетников в Новосибирске в 10 раз

Сумма не менялась с 2007 года

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Штрафы за проезд без билета будут направлять в городской бюджет

Штрафы за проезд без билета будут направлять в городской бюджет

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Горсовет Новосибирска одобрил увеличение штрафа за проезд в общественном транспорте без билета. Его решили увеличить в 10 раз.

Мэрия предложила увеличить штраф за проезд в трамваях, автобусах, троллейбусах, маршрутках и метро с 100 до 1000 рублей. Штраф за препятствование работе сотрудников общественного транспорта решили увеличить с 500 до 1000 рублей.

— Проект закона разработан с целью повышения уровня сознательности и ответственности граждан, предупреждения случаев проезда без оплаты. Учитывая, что предусмотренные статьи меры административного наказания были установлены в 2007 году и до настоящего времени не пересматривались. Существующие размеры административных штрафов не способствуют профилактике нарушений правил проезда и не обеспечивают развитие сферы транспортных услуг, — заявил глава Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев.

Проект поддержал 41 депутат во время сессии горсовета 27 апреля. Решение направят в Законодательное собрание Новосибирской области.

Ранее вопрос об увеличении штрафов рассмотрели на комиссии по городскому хозяйству. Тогда депутаты уточнили, что решение принимают из-за того, что некоторые виды транспорта переводят на бескондукторную систему оплаты. О важности такой инициативы в своей колонке рассказал общественник Алексей Колесников.

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