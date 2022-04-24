«Возврата к кондукторам нет»: почему нужно повышать штрафы для безбилетников и как это сделать
Новосибирский общественник — об остром вопросе поддержки муниципального транспорта
В начале апреля городские депутаты предложили повысить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. В качестве причины начальник дептранса Константин Васильев назвал переход на бескондукторную систему оплаты — надо привести штрафы в соответствие в новыми реалиями: существующий штраф в 100 рублей нарушителя не пугает. Депутаты предложение поддержали, далее его должны были одобрить и их коллеги из Заксобрания. Но дело пока застопорилось. Общественник Алексей Колесников объясняет, почему инициатива хороша и как ее реализовать в Новосибирске.
13 апреля стало известно, что комиссия по местному самоуправлению Горсовета заморозила обращение в Заксобрание о повышении тарифов за безбилетный проезд. Штраф хотели поднять в десять раз — со 100 до 1000 рублей, но вопрос просто сняли с повестки. Обоснование — за 2021 год не наложено ни одного штрафа. Да и штраф, как выражаются народные избранники, смешной.
Эксперименты с бескондукторной системой оплаты проезда начались в 2016 году на трамвайных маршрутах с малым пассажиропотоком. Вагоновожатые (или, как их называют в ПДД, «водители трамваев») превратились в Юлиев Цезарей — теперь они принимали оплату за проезд. Об автоматизации сбора оплаты тогда никто не подумал.
Летом 2018 года о бескондукторной системе вспомнили: теперь это были турникеты. Список маршрутов пополнили еще и троллейбусы — по принципу низкого пассажиропотока. Хотя низкий пассажиропоток на многих маршрутах спорен: например,
Актив сообществ BUS 54 RUS и «Новосибирский трамвай» тогда составил коллективное обращение, где просил отказаться от турникетов. Я также был среди подписавших это обращение. Был и пикет, который заявил координатор «Искалеченного Новосибирска» Михаил Рязанцев.
Причин недовольства много, но самая главная — это далеко не лучшая форма бескондукторной системы. Турникеты ставятся только на одну дверь из трех или даже четырех, и через нее производится вход в салон. Рассчитаться посредством турникета при этом можно, только если у тебя есть какая-либо транспортная карта, наличный расчет остается у водителя. В часы пик у турникетов скапливалась огромная очередь. В итоге транспорт уезжал с опозданием. Да и пассажиры выберут тот транспорт, где не нужно стоять в очередях или тот, где нужно, но это компенсируется его огромной скоростью — метро, например.
Ввод турникетов обосновывали экономией (их обслуживание дешевле, чем труд кондукторов) и борьбой с «воровством выручки»: наверное, каждый пассажир троллейбуса или трамвая ездил без билета за цену на 3 рубля меньше тарифной (а сейчас в связи с отсутствием чековой ленты это делать стало еще проще — билета не будет в любом случае).
Ещё один довод мэрии — это поможет повысить выручку муниципального транспорта. При традиционной бескондукторной системе, когда билеты продает водитель, многие их не покупали намеренно. Турникеты же, помимо «зайцев», отвадили от транспорта и тех, кто честно платил за проезд.
За 2021 год не наложено ни одного штрафа — информация правдивая. Но нужно понимать, что для составления протокола при штрафе необходимо предоставлять паспорт, а кроме полиции никто не имеет права его требовать. Значит, рейды необходимо проводить совместно с полицией. Кондукторов необходимо переводить в контролеры — так победим!
На самом деле есть и мнения, что даже тысяча — это мало. Были и предложения сделать «вилку» от одной тысячи до пяти: тысячу накладывать на месте, а пять — если «заяц» решил проехаться до отделения полиции. Здесь надо отметить, что областной закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» предоставляет право налагать штрафы за нарушение правил пользования общественным транспортом органам местного самоуправления — то есть муниципалитету.
И сейчас — с повсеместным распространением бескондукторной системы — эта норма становится всё более и более актуальной. Возврата к кондукторам уже нет: Новосибирску и другим городам области нужно переходить на муниципальный контракт, и бездушная машина в случае сбора выручки и перечисления ее в МУП «Пассажиртранснаб» надежнее. Рано или поздно все автобусы, троллейбусы и трамваи обзаведутся валидаторами.
Именно тогда можно будет платить не за поездку как сейчас, вне зависимости от ее расстояния (на 1 остановку или на 40) и продолжительности (10 минут или 2 часа), а за время или расстояние, что при увеличении протяженности выделенных полос и установке радиоуправляемых светофоров будет примерно одно и то же. Сейчас этому мешает отсутствие обмена информацией между различными частями транспортной системы.
В конце прошлого года замначальника по перевозкам мэрии Михаил Никулин дал большое интервью НГС, в котором рассказал о судьбе общественного транспорта, — в том числе трамваев, которые нередко подвергаются критике.
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