«Возврата к кондукторам нет»: почему нужно повышать штрафы для безбилетников и как это сделать

13 апреля стало известно, что комиссия по местному самоуправлению Горсовета заморозила обращение в Заксобрание о повышении тарифов за безбилетный проезд. Штраф хотели поднять в десять раз — со 100 до 1000 рублей, но вопрос просто сняли с повестки. Обоснование — за 2021 год не наложено ни одного штрафа. Да и штраф, как выражаются народные избранники, смешной.



Эксперименты с бескондукторной системой оплаты проезда начались в 2016 году на трамвайных маршрутах с малым пассажиропотоком. Вагоновожатые (или, как их называют в ПДД, «водители трамваев») превратились в Юлиев Цезарей — теперь они принимали оплату за проезд. Об автоматизации сбора оплаты тогда никто не подумал.

