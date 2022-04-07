«100 рублей недостаточно»: в мэрии Новосибирска объяснили, зачем хотят повысить штрафы для зайцев

Власти Новосибирска объяснили, почему хотят увеличить размер штрафа за безбилетный проезд.
Об этом сегодня, 7 апреля, на встрече с журналистами заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.
— Сегодня сумма штрафа 100 рублей, она не менялась уже много-много лет. Исходя из того, какие на сегодняшний день цены, 100 рублей недостаточно для того, чтобы подвигнуть человека к тому, чтобы он платил за проезд, — сказал Константин Васильев.
По его словам, увеличением штрафа департамент хочет «не добиться максимального сбора этих денег, а повысить дисциплину оплаты».
— Я так понимаю, причина еще в том, что мы переходим на оплату карточками через валидаторы. Поэтому роль контроля здесь повышается. И очень важно, куда направят эти деньги, — добавил Анатолий Локоть.
По словам Константина Васильева, деньги пойдут «в бюджет», а не в транспортные предприятия.
Вчера на комиссии по городскому хозяйству мэрии депутаты горсовета поддержали повышение штрафа за безбилетный проезд до 1000 рублей. Далее его должны одобрить на сессии горсовета, затем Заксобрания. После того, если проект закона примут, его подпишет губернатор.