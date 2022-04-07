«100 рублей недостаточно»: в мэрии Новосибирска объяснили, зачем хотят повысить штрафы для зайцев

Власти Новосибирска объяснили, почему хотят увеличить размер штрафа за безбилетный проезд.

Об этом сегодня, 7 апреля, на встрече с журналистами заявил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев.

— Сегодня сумма штрафа 100 рублей, она не менялась уже много-много лет. Исходя из того, какие на сегодняшний день цены, 100 рублей недостаточно для того, чтобы подвигнуть человека к тому, чтобы он платил за проезд, — сказал Константин Васильев.

