Штраф за безбилетный проезд предложили увеличить в 10 раз в Новосибирске

Вчера, 6 апреля, на комиссии по городскому хозяйству мэрии Новосибирска депутаты поддержали повышение штрафов за безбилетный проезд на общественном транспорте.
С инициативой выступил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. Он предложил увеличить штраф в 10 раз: с 100 рублей до 1000 рублей.
— Связано это с тем, что сейчас многие переходят на бескондукторную систему оплаты, и штрафы нужно привести в актуальное состояние. Пока это только предложение, принимать решение будут в Законодательном собрании, потому что это закон Новосибирской области, — пояснил корреспонденту НГС независимый депутат горсовета и член комиссии Антон Картавин.
На комиссии депутаты поддержали инициативу, далее ее должны одобрить на сессии горсовета, затем Заксобрания. После того, если проект закона примут, его подпишет губернатор.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить детали инициативы.
В конце прошлого года в Новосибирске повысили цены на проезд в общественном транспорте. Озвученные департаментом новые цифры вызвали скандал — чиновники в транспортной сфере возмутились тем, что департамент учел неактуальные показатели. Например, цены на топливо, которые за год сильно выросли. Департамент объяснил, что власти им предложили принимать тариф по той методике, которая, как выяснилось, не отражает реальные экономические показатели.