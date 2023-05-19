Новосибирск планирует получить федеральные деньги на строительство развязки у Матвеевки

Государственная экспертиза одобрила проект строительства развязки у станции Матвеевка в Новосибирске. На работы могут выделить деньги из федерального бюджета.
Об этом на пресс-конференции 19 мая рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть:
— Эта развязка необходима, она стоит в плане проекта «Академгородок 2.0». И без этой развязки мы попадаем в очень сложную ситуацию транспортной доступности Первомайского района. Развязка просто необходима. Разработана проектно-сметная документация. Есть небольшие вопросы с экспертизой, касающиеся ливневой канализации. Мы рассчитываем получить федеральное финансирование проекта. Надеемся, что вопрос будет решен.
Ранее в пресс-центре мэрии сообщили, что примерная стоимость строительства составляла около 10,68 миллиарда рублей. На работы потребуется около 3,5 года. НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать точную стоимость строительства.
Планы по строительства развязки в Первомайском районе озвучили в 2012 году. В конце 2021 года власти начали искать подрядчика, который сможет обновить проект. На это выделили почти 50 миллионов рублей. В том же году стоимость строительства оценивали в 2 миллиарда рублей.
В Новосибирске с 2008 года собираются построить магистраль, которая пройдет через весь город, в том числе через Бугринский мост. Объясняем, зачем она нужна и появится ли в ближайшие годы.