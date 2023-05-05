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«Невыносимый запах от мужчины, к которому тебя придавили». Как давка в транспорте заставила сибирячку сменить работу

Проблемы с автобусами и маршрутками заставляют людей выходить рано из дома и даже увольняться

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В часы пик в общественный транспорт часто очень тяжело влезть

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Проблемы в работе городского общественного транспорта являются одними из самых острых в Новосибирске. Горожане сообщают о высадке пассажиров из автобусов, неработающих терминалах и давке в салоне транспорта: переполненные пассажирами маршруты с самого утра курсируют по Новосибирску, невзирая на явный перегруз. О том, возможно ли с комфортом ездить в автобусах, троллейбусах и маршрутках, — в колонке автора НГС.

Отдавленные ноги, запачканная чужими ботинками одежда и невыносимый запах пота и одеколона от мужчины, к которому тебя придавили, — обычная ситуация в общественном транспорте, к которой многие привыкли. Утром и вечером, в час пик, новосибирцы спешат забраться в переполненные автобусы и маршрутки, превращая поездку в транспорте в один из кругов ада.

Хочу сразу оговориться, что рассуждаю о работе системы общественного транспорта на примере Октябрьского района, где находится мое жилье, и Железнодорожного — в последнем, как известно, расположился офис НГС. Быстро добраться до работы я могу с помощью одной прямой маршрутки и двух автобусов, курсирующих от улицы Выборной до Красного проспекта. К сожалению, моя поездка не начинается с конечной остановки, из-за чего все пассажирские места обычно уже заняты, а свободное пространство в салоне находится лишь рядом с водителем. Зачастую и оно бывает занято пассажирами. Так, множество раз мне приходилось ездить на последних ступеньках маршруток и автобусов, стоя на носочках для равновесия.

Говорить ли вам, что подобные поездки небезопасны для пассажиров? Не нужно, ведь правила перевозки должен соблюдать водитель. Думаю, многие из вас замечали информацию о максимально допустимом количестве пассажиров в общественном транспорте, число которых должен отслеживать перевозчик. Вместо этого в транспорт набирают столько человек, сколько тот сможет вместить: люди прижимаются друг к другу, как кильки в банке, отчего буквально становится душно и тошно. Я несколько раз выбегала из автобусов и маршруток не на своей остановке из-за головокружения и тошнотворных ощущений. Отдышавшись, я снова искала транспорт, чтобы добраться до работы.

Запрещается перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства

Запрещается перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства

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Но на одних ли водителях и перевозчиках лежит ответственность за здоровье пассажиров, когда горожане сами пытаются пробраться в общественный транспорт при максимальной наполненности? Я, например, могла бы дождаться другую маршрутку, чтобы в спокойствии поехать на работу, но риск опоздания в офис вынуждает принять другое решение. Также неизвестно, какая загрузка была бы у следующей маршрутки или автобуса.

Отмечу, неделю назад я возвращалась домой и села на последнее свободное место в маршрутке. На следующей остановке транспорт был забит пассажирами до предела, но водитель не обращал внимания и продолжал брать людей и на последующих остановочных пунктах. В результате переполненную маршрутку заметили сотрудники ГИБДД. Водителя остановили и выписали протокол о перегрузе маршрутного такси — при мне впервые за четыре года поездок в общественном транспорте. Как думаете, что после этого решил сделать водитель маршрутного такси? Мужчина остановился на следующей остановке и набрал еще пассажиров.

Много раз мне, как и другим новосибирцам, приходилось заказывать такси из-за длительного ожидания общественного транспорта. И дело не в том, что маршрутки или автобусы не появляются на остановке, просто машины подъезжают либо заполненными пассажирами, либо проезжают мимо. Пассажиру приходится делать выбор: ждать транспорт и объяснять руководству причины опоздания или платить на 200–300 рублей больше, чтобы вовремя добраться на работу на такси.

Чтобы не попасть в переполненный пассажирами общественный транспорт, я решила поменять работу, перейдя на дистанционный, а затем вечерний график — я езжу в маршрутках в 14–15 часов, когда большая часть людей уже отрабатывает свои часы в офисе. Несмотря на это, я всё равно оказываюсь в наполненном людьми транспорте, но количество пассажиров позволят держаться за поручни и не проталкиваться к выходу через граждан.

Хватает ли Новосибирску автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток и даже метро для комфорта пассажиров? Сомневаюсь, но не думаю, что у города есть средства для увеличения количества общественного транспорта. Между тем хочу напомнить, что в 2019 году городские власти заявили о намерении убрать все маршрутки, заменив их на транспорт большей вместимости с регулируемым тарифом — автобусами. Почти полностью отказаться от них в городе планируется к 2026 году. Возможно, подобное решение и поможет облегчить жизнь пассажирам городского транспорта, но ждать нужно еще три года. А пока — задыхаться и терпеть.

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