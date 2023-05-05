«Невыносимый запах от мужчины, к которому тебя придавили». Как давка в транспорте заставила сибирячку сменить работу

Отдавленные ноги, запачканная чужими ботинками одежда и невыносимый запах пота и одеколона от мужчины, к которому тебя придавили, — обычная ситуация в общественном транспорте, к которой многие привыкли. Утром и вечером, в час пик, новосибирцы спешат забраться в переполненные автобусы и маршрутки, превращая поездку в транспорте в один из кругов ада.



Хочу сразу оговориться, что рассуждаю о работе системы общественного транспорта на примере Октябрьского района, где находится мое жилье, и Железнодорожного — в последнем, как известно, расположился офис НГС. Быстро добраться до работы я могу с помощью одной прямой маршрутки и двух автобусов, курсирующих от улицы Выборной до Красного проспекта. К сожалению, моя поездка не начинается с конечной остановки, из-за чего все пассажирские места обычно уже заняты, а свободное пространство в салоне находится лишь рядом с водителем. Зачастую и оно бывает занято пассажирами. Так, множество раз мне приходилось ездить на последних ступеньках маршруток и автобусов, стоя на носочках для равновесия.

