Вечерние тарифы, отказ от маршруток и сокращение парковок: NGS.RU задал 13 вопросов начальнику департамента транспорта
От встречи Константин Васильев отказался, сославшись на занятость — ответы прислал пресс-центр мэрии
Общественный транспорт — тема всегда актуальная для большого города, и Новосибирск — не исключение. Обновление парков, тарифы, график движения и новые маршруты — у горожан много вопросов к работе транспорта, поэтому NGS.RU попросил интервью у начальника департамента транспорта мэрии Новосибирска Константина Васильева. Он отказался от очной встречи из-за большой занятости, ответы на отправленные журналистом вопросы в редакцию прислал пресс-центр мэрии. Мы решили убрать из текста перечисление номеров постановлений и слишком непонятные фразы, а также добавили несколько своих пояснений.
— В каких федеральных программах по обновлению транспорта сейчас участвует Новосибирск? В какие программы подавали заявки и куда, по каким причинам попасть не удалось? Какой транспорт и в каких количествах будут обновлять в ближайший год?
— Город Новосибирск участвует в мероприятиях по обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Министерством транспорта РФ городу Новосибирску на период 2022–2024 годов одобрено приобретение 58 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, в том числе 9 единиц в текущем году и 49 единиц в 2024 году.
Из других федеральных проектов, направленных на обновление подвижного состава общественного пассажирского транспорта, наиболее значимым является «Чистый воздух» национального проекта «Экология», которым подразумевается предоставление невозвратных средств из федерального бюджета. Главным критерием при формировании перечня городов-участников проекта является уровень загрязнения воздуха.
Примечание NGS.RU: да, программа «Чистый воздух» есть, но Новосибирск туда не попал.
В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
Примечание NGS.RU: недавно аналитики изучили, как обновляют транспорт в российских мегаполисах, в том числе там шла речь о модернизации белорусских вагонов.
— Весной в городе тестировали уфимский троллейбус с автономным ходом, говорили, что он хорошо себя показал в нашем климате. Будут ли закупки такого вида транспорта для Новосибирска?
— В период с 19 января 2022 по 18 марта 2022 года осуществлялась опытная эксплуатация предлагаемого к реализации троллейбуса модели УТТЗ-6241.01 «Горожанин». По результатам опытной эксплуатации сделан вывод о соответствии троллейбуса заявленным характеристикам и о пригодности его к постоянной эксплуатации в городе Новосибирске.
Согласно подписанному 15 сентября 2022 года контракту на оказание услуг финансового лизинга с АО «Государственная транспортная лизинговая компания», в текущем году будет поставлено 9 троллейбусов с УАХ (управляемым автономным ходом. — Прим. ред.) производства Уфимского трамвайно-троллейбусного завода модели «Горожанин».
Примечание NGS.RU: на первые 9 новых троллейбусов потратят 413 миллионов рублей. Троллейбусы выйдут на маршрут
— Маршруты городского электротранспорта перевели на муниципальный контракт. Насколько эта мера облегчила жизнь Горэлектротранспорта, есть ли теперь у предприятия свободные средства и куда они идут в первую очередь?
— Троллейбусные маршруты, обслуживаемые муниципальным казенным предприятием города Новосибирска «Горэлектротранспорт», работают в рамках муниципального контракта с 1 сентября 2021 года. За указанный период доходы предприятия возросли почти в полтора раза, в том числе и за счет увеличения объемов перевозки на 1,3% и увеличения тарифа на перевозку пассажиров с 15 декабря 2021 на 4,2%. Дополнительные доходы предприятия от муниципального контракта позволили частично компенсировать убытки от перевозки пассажиров по трамвайным маршрутам.
— К 2031 году в метро Новосибирска хотят заменить 56 вагонов метро. Каким образом? Кто на это даст денег и сколько вообще нужно средств?
— В настоящее время прорабатываются варианты приобретения подвижного состава с возможным участием Новосибирской области. На сегодняшний день количество единиц и источники финансирования не определены. Стоимость современного поезда метрополитена российских производителей в пятивагонном исполнении составляет порядка 650 миллионов рублей в ценах 2022 года.
Примечание NGS.RU: в конце прошлого года начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло объяснил, что будет, если не обновить парк метро в ближайшие несколько лет.
— Очень много жалоб на работу общественного транспорта по вечерам. В чем, на ваш взгляд, проблема? Есть ли санкции для перевозчиков и есть ли в них смысл?
— Основной причиной сбоев в работе общественного транспорта в вечернее время суток является сложившаяся ситуация с дефицитом водительского состава, а также необходимость соблюдения трудового законодательства в части норм труда и отдыха водителей (наблюдающаяся не только в транспортной отрасли), которая в свою очередь была значительно усугублена в период распространения коронавирусной инфекции с 2020 года во многих регионах России, включая город Новосибирск.
В части принятия мер к перевозчикам, нарушившим договорные обязательства, сообщаем, что к перевозчикам-нарушителям предусмотрены меры воздействия в виде уведомления о возможном расторжении договора об организации регулярных перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок в городе Новосибирске, а в последующем при дальнейших нарушениях расторжения договорных отношений в одностороннем порядке.
Естественно, расторжения договоров с перевозчиками различных форм собственности, показывающих неудовлетворительную транспортную работу по муниципальным маршрутам — основной и крайней мерой воздействия, что по сути не является решением проблемы, так как в условиях нехватки водительского состава, данные маршруты зачастую остаются невостребованными другими перевозчиками.
В связи с чем в настоящее время необходимо повышать престиж рабочих профессий в сфере транспорта созданием условий труда, увеличения заработной платы, для чего необходимо проведение поэтапного перехода на систему муниципальных контрактов и формирования более взвешенной тарифной политики.
Примечание NGS.RU: недавно мы опубликовали рассказ жительницы Новосибирска, которая не может вечером дождаться транспорт, чтобы доехать домой с работы без пересадок. В ответ читатели оставили сотни комментариев, в которых называли проблемные маршруты и делились предположениями, почему в городе не уехать уже после
— В Томске есть опыт — возить пассажиров вечером по другим тарифам. Рассматривается такой вариант в Новосибирске? Опыт работы транспорта каких городов планируется применять в Новосибирске?
— Безусловно опыт российских городов в развитии транспортных систем изучается и учитывается, в том числе введенные варианты дифференцированного тарифа по часам суток. Тем не менее принятие таких систем управления и развития транспортной системы не всегда применимо на практике ввиду специфики формирования муниципальных маршрутных сетей и стратегии их развития. Любые оптимизационные решения прорабатываются детально с возможностью внедрения в существующую систему развития общественного транспорта в городе Новосибирске. Применение дифференцированного тарифа по часам суток на муниципальной маршрутной сети города Новосибирска в краткосрочной перспективе не планируется.
В настоящее время осуществляется развитие пересадочных тарифов в рамках проекта «Сетевая поездка» и различных проездных документов (в том числе безлимитных проездных) системы «Электронный проездной — Новосибирск».
— Раз в год пересматривается тариф на проезд в общественном транспорте. С этого года тариф в транспорте будет устанавливать мэрия. Когда будут пересматривать тариф и может ли он вырасти больше, чем на рубль до конца года?
— Действие тарифов на все виды общественного транспорта (кроме железнодорожного и водного транспорта) распространяется на период не менее одного года. Пересмотр тарифа может быть осуществлен не ранее декабря 2022 года.
— В 2019 году городские власти заявили о намерении убрать все маршрутки через пять лет. Как сократилось количество маршруток уже к 2022 году и будет ли эта идея реализована до конца?
— В соответствии со стратегическими документами транспортного планирования поэтапное замещение маршрутов с транспортными средствами малой вместимости на маршруты по регулируемому тарифу большей вместимости будет осуществляться при условии предоставления альтернативного вида транспорта по данному направлению по регулируемому тарифу в рамках контрактной системы и окончания сроков действия свидетельств и маршрутных карт по маршрутам маршрутного такси.
Примечание NGS.RU: если проще, все маршрутки заменят на автобусы с установленным тарифом тогда, когда будет возможность поставить на этот маршрут автобус, к тому же закончится действующий договор на перевозки для маршрутчика.
Так, в 2019 году на муниципальной маршрутной сети работали 76 маршрутов маршрутного такси, в настоящее время — 64 маршрута. Работа в этом направлении будет продолжена в соответствии с документами стратегического планирования с сокращением маршрутов маршрутного такси (замещением альтернативными маршрутами большей вместимости) до минимального необходимого объема к 2026 году.
— Ремонт на улице Волочаевской должен был завершиться год назад, но постоянно возникали проблемы. На ваш взгляд, почему нельзя всё сделать вовремя и хорошо, если речь идет о ремонте важных магистралей?
— Ремонт ул. Волочаевская выполнен на 99%. Проведена рабочая комиссия. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний. Несвоевременное окончание ремонта связано в том числе с недобросовестной работой подрядных организаций. Плановый срок завершения работ до 1 октября 2022 года.
— На Вокзальной магистрали убрали часть парковок, улицу облагораживают, высаживают деревья. На каких улицах в ближайшее время планируется убрать парковки? В прошлом году шла речь о том, что нужно убирать парковочные карманы с улицы Серебренниковской. Планы остаются в силе?
— В планах МКУ «УДС» входит сокращение парковочных карманов, не соответствующих нормативам, а также попадающих в зону остановок общественного транспорта, а именно по проспекту Карла Макса и ул. Ватутина.
— Минтранс пытается развивать городскую электричку, но для этого на территории города нужно обустраивать платформы. Каковы планы по обустройству платформ для городской электрички на ближайший год?
— В рамках проекта «Городская электричка» на 2023 год МКУ «УДС» запланировано выполнение проектных работ по обустройству подходов (пешеходных тротуаров) на территории города к остановочным платформам железнодорожных станций «Ипподром», «Западная площадка» и «Жилмассив» на левом берегу. Обустройство ж/д платформ относится к ведению ОАО «РЖД».
— Топ-5 самых болевых точек в системе работы новосибирского транспорта.
В качестве «болевых точек» в системе работы общественного транспорта города Новосибирска необходимо выделить следующее: последние 10 лет в отрасли наблюдается серьезный отток кадров, вызванный тяжелыми условиями работы и неконкурентной заработной платой. Основными задачами решения кадровых вопросов являются повышение престижа работы и уровня заработной платы всех категорий, включая инженерно-технических специалистов, водительского и кондукторского состава; улучшение условий труда за счет обновления подвижного состава; оснащение предприятий современным оборудованием; обеспечение уровня безопасности и приоритета движения на улично-дорожной сети; восстановление системы подготовки кадров.
Особую озабоченность вызывает состояние транспортной инфраструктуры. К настоящему времени более 58 км (в однопутном исчислении) трамвайных путей требуют проведение капитального ремонта, при этом бюджетом города Новосибирска финансирование данных мероприятий не предусмотрено. Прорабатывается вопрос перераспределения бюджетных ассигнований города Новосибирска на 2023 — 2024 годы с возможностью включения финансирования капитального ремонта трамвайных путей по ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Мира, ул. Оловозаводская и ул. Дуси Ковальчук.
Из более чем 1500 остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта на территории города Новосибирска требуют обустройства порядка 80%. Основной проблемой является замена остановочных павильонов и приведение в нормативное состояние посадочных платформ.
По состоянию на 1 июля 2022 года износ подвижного состава городского электрического транспорта: у трамвая — 77,9 % и у троллейбуса — 98,6 %. Таким образом, основная часть подвижного состава городского электрического транспорта, в первую очередь троллейбусов, требует обновления, что нереализуемо в условиях отсутствия финансирования. При этом за последние 2 года для муниципального казенного предприятия города Новосибирска «Новосибгортранс» на условиях финансового лизинга получено 205 единиц новых газомоторных автобусов, что позволило полностью обновить муниципальный автобусный парк города Новосибирска.
В 2017 году в городе Новосибирске создано совместное российско-белорусское предприятие ООО «БКМ-Сибирь» по модернизации трамвайных вагонов на условиях паритетного финансирования из городского и областного бюджетов. Мощность предприятия позволяет модернизировать до 20 единиц трамвайных вагонов ежегодно. Однако софинансирование данных мероприятий из областного бюджета с 2020 года прекращено. Бюджетом города Новосибирска предусмотрено финансирование только в объеме, соответствующем модернизации 5 единиц трамвайных вагонов в год. При софинансировании из областного бюджета ежегодный объем модернизации может быть увеличен в 2 раза.
В целях обеспечения приоритета движения наземного общественного пассажирского транспорта реализуются мероприятия по обустройству выделенных полос. К настоящему времени выделенные полосы обустроены на 50,86 км (в однопутном исчислении) улично-дорожной сети города Новосибирска. Организованные к настоящему моменту выделенные полосы неэффективны по причине отсутствия на улично-дорожной сети города Новосибирска комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в части выезда постороннего автомобильного транспорта на выделенные полосы.
— Главные решения департамента за последний год, которые повлияли на развитие системы транспорта в Новосибирске?
Совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области сформирована и направлена в Министерство транспорта РФ заявка на участие в 2022 — 2024 годах в программе обновления подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», по которой в том числе заявлено приобретение до 110 единиц троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Также рассматривается возможность участия в других федеральных программах обновления подвижного состава общественного пассажирского транспорта.
По результатам рассмотрения комиссией при Министерстве транспорта РФ, заявка Новосибирской агломерации заняла первое место из 48 агломераций. Заявка Новосибирской агломерации одобрена в части приобретения 58 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, в том числе 9 единиц в этом году.
Увеличение муниципального автобусного парка города Новосибирска в 2 раза позволило обеспечить обслуживание существующих муниципальных маршрутов, а также расширить маршрутную сеть за счет маршрутов, на которых прекращена работа немуниципальных перевозчиков (
С целью стабилизации работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок к настоящему времени на муниципальный контракт переведено 16 муниципальных маршрутов регулярных перевозок (13 троллейбусных и 3 автобусных), в частности в 2022 году переведены автобусные маршруты
В этом году в рамках реализации концепции развития общественного транспорта (разработанной проектными институтами на основе комплексного обследования маршрутной сети и сложившегося пассажиропотока различными методами проектирования, в том числе математического моделирования) приступили к оптимизации муниципальной маршрутной сети города Новосибирска города. Это позволило организовать более оптимальные/рациональные схемы магистральных маршрутов автобусами большой вместимости и внутрирайонных, так называемых подвозящих маршрутов, с минимизацией их дублирования, в том числе маршрутов работающих по нерегулируемому тарифу.
Проведенная оптимизация маршрутной сети Первомайского и Советского районов города Новосибирска с учетом пополнения парка подвижного состава МКП «НГТ» позволила значительно увеличить интенсивность движения транспортных средств пассажирского транспорта, что улучшило качество транспортного обслуживания населения ул. Одоевского, Академгородка, микрорайонов «Нижняя Ельцовка», «Шлюз», «ОбъГЭС».
Увеличено количество подвижного состава на автобусном маршруте
Продолжена работа по проекту «Сетевая поездка» для минимизации финансовых затрат путем предоставления пассажирам возможности пользования микропроцессорными пластиковыми картами (МПК и брелоками) «Транспортная карта — Онлайн», позволяющей осуществить бесплатно вторую поездку, если предшествующая поездка по предъявляемой карте была совершена в течение 90 минут. Так, к данному проекту подключены все автобусные маршруты МКП «НГТ», троллейбусные и трамвайные маршруты МКП «ГЭТ».
Примечание NGS.RU: иногда решение транспортных вопросов требует нестандартных подходов. Например, на днях мэр Новокузнецка заявил о появлении в городе «заячьего катафалка».