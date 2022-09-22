Вечерние тарифы, отказ от маршруток и сокращение парковок: NGS.RU задал 13 вопросов начальнику департамента транспорта

— К 2031 году в метро Новосибирска хотят заменить 56 вагонов метро. Каким образом? Кто на это даст денег и сколько вообще нужно средств?



— В настоящее время прорабатываются варианты приобретения подвижного состава с возможным участием Новосибирской области. На сегодняшний день количество единиц и источники финансирования не определены. Стоимость современного поезда метрополитена российских производителей в пятивагонном исполнении составляет порядка 650 миллионов рублей в ценах 2022 года.



Примечание NGS.RU: в конце прошлого года начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло объяснил, что будет, если не обновить парк метро в ближайшие несколько лет.

— Очень много жалоб на работу общественного транспорта по вечерам. В чем, на ваш взгляд, проблема? Есть ли санкции для перевозчиков и есть ли в них смысл?



— Основной причиной сбоев в работе общественного транспорта в вечернее время суток является сложившаяся ситуация с дефицитом водительского состава, а также необходимость соблюдения трудового законодательства в части норм труда и отдыха водителей (наблюдающаяся не только в транспортной отрасли), которая в свою очередь была значительно усугублена в период распространения коронавирусной инфекции с 2020 года во многих регионах России, включая город Новосибирск.

