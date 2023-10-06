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Подросток погиб от удара током на заводе в Кузбассе — на теле полностью сгорела одежда

Погибший мог пробраться на завод ради наживы

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Как погибший оказался на заводе, выясняют силовики

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Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели 17-летнего подростка, тело которого обнаружили на одном из предприятий города Юрги. Как сообщил NGS42.RU источник в силовых структурах Кемеровской области, молодой человек, предположительно, проник на территорию ради наживы.

— Тело нашли в одном из цехов, следов насилия нет, судя по всему, погиб от удара током, — рассказал собеседник портала.

Он уточнил, что инцидент произошел на машзаводе, предполагается, что погибший хотел украсть провода цветного металла с предприятия. Рядом с ним нашли инструменты, которыми он пытался открутить кабель.

В региональном СУ СКР NGS42.RU сообщили, что проводится доследственная проверка.

В телеграм-канале «Инцидент Кемерово» опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, что на погибшем полностью сгорела одежда.

В начале сентября в Алтайском крае 16-летнего подростка ударило током на железной дороге. Мальчик пришел на станцию, чтобы сделать селфи.

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