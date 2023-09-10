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Захотел сделать селфи: алтайского подростка ударило током, когда он забрался на грузовой поезд

16-летний сибиряк забрался на грузовой поезд

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Подросток близко подобрался к проводам

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В Алтайском крае вчера, 9 сентября, 16-летнего подростка ударило током железной дороге.

Инцидент произошел на станции Среднесибирская. Мальчик, как сообщают в пресс-службе транспортной полиции, пришел на станцию, чтобы сделать селфи.

— Забравшись на один из вагонов грузового поезда, юноша оказался на недопустимо близком расстоянии к контактному проводу, в результате чего образовалась электрическая дуга, и он получил удар током, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Подросток получил множество ожогов, его отвезли в больницу Барнаула. Полиция передала материалы в следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.

Ранее в Новосибирской области 16-летний подросток попал под поезд. Молодой человек шел по железнодорожному пути в наушниках и не заметил приближающийся состав.

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ПоездПодростокСэлфиАлтайский край
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