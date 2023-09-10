Захотел сделать селфи: алтайского подростка ударило током, когда он забрался на грузовой поезд

В Алтайском крае вчера, 9 сентября, 16-летнего подростка ударило током железной дороге.
Инцидент произошел на станции Среднесибирская. Мальчик, как сообщают в пресс-службе транспортной полиции, пришел на станцию, чтобы сделать селфи.
— Забравшись на один из вагонов грузового поезда, юноша оказался на недопустимо близком расстоянии к контактному проводу, в результате чего образовалась электрическая дуга, и он получил удар током, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.
Подросток получил множество ожогов, его отвезли в больницу Барнаула. Полиция передала материалы в следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей процессуальной проверки.
Ранее в Новосибирской области 16-летний подросток попал под поезд. Молодой человек шел по железнодорожному пути в наушниках и не заметил приближающийся состав.