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Шел в наушниках: 16-летний подросток попал под поезд у Обского моря

Несовершеннолетнего госпитализировали

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В Новосибирской области 16-летний подросток попал под поезд. Как сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России, молодой человек шел по железнодорожному пути в наушниках и не заметил приближающийся состав.

Инцидент произошел вечером 8 сентября на перегоне станций Обское море — Береговая в Новосибирске. Подростка травмировал пассажирский поезд.

— Локомотивная бригада поезда, подав сигналы большой и малой громкости, незамедлительно применила экстренное торможение, однако ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось, — уточнили в ведомстве.

В результате несовершеннолетнего госпитализировали в медучреждение. По фактупроизошедшего Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сотрудники ведомства проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Накануне в Новосибирской области под грузовой поезд попала 63-летняя женщина. Ее с травмами доставили в лечебное учреждение.

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