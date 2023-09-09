Сибирячка попала под грузовой поезд в пригороде Новосибирска — она переходила пути в неположенном месте

В Новосибирской области вчера, 8 сентября, на станции Ояш
Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С различными травмами женщину доставили в лечебное учреждение.
Сотрудники транспортной полиции напомнили, что пересекать железнодорожные пути можно только в специально отведенных местах.
На этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области вечером 6 сентября на железной дороге погиб мужчина. Тело обнаружили на перегоне станций Буготак — Восточная.