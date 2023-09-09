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СрочноПоезд сбил женщину под Новосибирском
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Сибирячка попала под грузовой поезд в пригороде Новосибирска — она переходила пути в неположенном месте

Жительницу Новосибирской области госпитализировали

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Инцидент произошел на станции Ояш

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В Новосибирской области вчера, 8 сентября, на станции Ояш 63-летняя женщина попала под грузовой поезд. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Новосибирск.

Как рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С различными травмами женщину доставили в лечебное учреждение.

Сотрудники транспортной полиции напомнили, что пересекать железнодорожные пути можно только в специально отведенных местах.

На этой неделе в Тогучинском районе Новосибирской области вечером 6 сентября на железной дороге погиб мужчина. Тело обнаружили на перегоне станций Буготак — Восточная.

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ПоездТранспортная полицияНовосибирская областьПути
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