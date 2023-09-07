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Сибиряк погиб на железной дороге — накануне он отметил день рождения

Тело обнаружили в Тогучинском районе

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Информация о происшествии поступила в В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Инская

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В Тогучинском районе Новосибирской области вечером 6 сентября на железной дороге погиб 65-летний мужчина. Тело обнаружили на перегоне станций Буготак — Восточная.

— Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские обнаружили на железнодорожных путях в районе остановочного пункта Криница мужчину без признаков жизни. Установлено, что погибший — житель Новосибирска, накануне ему исполнилось 65 лет, — сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

По предварительной информации, мужчина мог не соблюдать безопасное расстояние до железнодорожного полотна. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства трагедии.

4 сентября в Новосибирской области автомобиль «Тойота Карина» столкнулся с электропоездом между станциями в Коченевском районе. В результате ДТП погиб человек.

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