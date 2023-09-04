Погиб человек: автомобиль врезался в электропоезд в Новосибирской области

В Новосибирской области автомобиль «Тойота Карина» столкнулся с электропоездом между станциями в Коченевском районе. Авария повлекла смертельное травмирование одного человека, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 4 сентября около 15 часов между станциями Коченево и Дупленская. Машина столкнулась с электропоездом, который следовал маршруту Новосибирск-Татарская.
— Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля вне железнодорожного переезда в габарит следования поезда, — уточнили в ведомстве. — Обстоятельства события устанавливаются.
Из-за происшествия на железной дороге произошла задержка в движении поездов продолжительностью около 1,5 часа. По факту столкновения автомобиля с электропоездом новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия.
17 августа в Новосибирской области поезд сбил 10-летнего ребенка. В результате происшествия мальчик погиб.