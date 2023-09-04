freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 8/10
usd 96.34
eur 104.61
СрочноВо время непогоды в Новосибирске побило машины
Все новости
Все новости

Погиб человек: автомобиль врезался в электропоезд в Новосибирской области

Из-за происшествия на железной дороге задержали движение поездов

2 893

Инцидент произошел между станциями Коченево и Дупленская

Поделиться

В Новосибирской области автомобиль «Тойота Карина» столкнулся с электропоездом между станциями в Коченевском районе. Авария повлекла смертельное травмирование одного человека, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 4 сентября около 15 часов между станциями Коченево и Дупленская. Машина столкнулась с электропоездом, который следовал маршруту Новосибирск-Татарская.

— Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля вне железнодорожного переезда в габарит следования поезда, — уточнили в ведомстве. — Обстоятельства события устанавливаются.

Из-за происшествия на железной дороге произошла задержка в движении поездов продолжительностью около 1,5 часа. По факту столкновения автомобиля с электропоездом новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия.

17 августа в Новосибирской области поезд сбил 10-летнего ребенка. В результате происшествия мальчик погиб.

По теме

ПоездСмертельное ДТПЭлектропоездЖелезная дорогаТранспортная прокуратура
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter