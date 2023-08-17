Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика в Новосибирской области

В Новосибирской области поезд сбил
Инцидент произошел 17 августа около 22 часов вблизи станции Чаны в Чановском районе Новосибирской области. По предварительным данным ведомства, на железнодорожных путях произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего проходящим пассажирским поездом.
По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты ведомства устанавливают причины и обстоятельства смертельного травмирования ребенка.
— Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.
В начале августа под Новосибирском грузовой поезд сбил