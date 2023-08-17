freedom
СЕЙЧАС +15°С
Пробки 1/10
usd 96.70
eur 105.66
СрочноВ Новосибирске нашли пропавшего подростка
Все новости
Все новости

Поезд насмерть сбил 10-летнего мальчика в Новосибирской области

Инцидент произошел в Чановском районе

479

Инцидент произошел 17 августа около 22 часов вблизи станции Чаны

Поделиться

В Новосибирской области поезд сбил 10-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате произошедшего ребенок погиб.

Инцидент произошел 17 августа около 22 часов вблизи станции Чаны в Чановском районе Новосибирской области. По предварительным данным ведомства, на железнодорожных путях произошло смертельное травмирование несовершеннолетнего проходящим пассажирским поездом.

По факту произошедшего транспортная прокуратура организовала проверку. Специалисты ведомства устанавливают причины и обстоятельства смертельного травмирования ребенка.

— Барабинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства, в ходе которой будет дана оценка соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в ведомстве.

В начале августа под Новосибирском грузовой поезд сбил 77-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия.

По теме

Сбил поездГибель подросткаПодростокПоездТранспортная прокуратура
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter