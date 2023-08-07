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Грузовой поезд сбил пожилую женщину под Новосибирском — она скончалась на месте

Трагедия произошла между станциями Издревая и Жеребцово

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На место произошедшего направили следственно-оперативную группу

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Грузовой поезд сбил 77-летнюю женщину на железнодорожных путях. Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, сибирячка скончалась на месте.

Инцидент произошел в районе остановочного пункта Учебный на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово. На место произошедшего направили следственно-оперативную группу для установления обстоятельств случившегося.

— По предварительным данным, пострадавшая нарушила правила безопасности при переходе железнодорожных путей. В результате травмирования проходящим грузовым поездом 77-летняя женщина скончалась на месте, — указано в сообщении.

Накануне стало известно, что в Алтайском крае грузовой поезд сбил неизвестного мужчину. Он переходил железнодорожные пути и не заметил железнодорожный состав. Сибиряк скончался на месте.

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