Грузовой поезд сбил пожилую женщину под Новосибирском — она скончалась на месте

Грузовой поезд сбил
Инцидент произошел в районе остановочного пункта Учебный на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово. На место произошедшего направили следственно-оперативную группу для установления обстоятельств случившегося.
— По предварительным данным, пострадавшая нарушила правила безопасности при переходе железнодорожных путей. В результате травмирования проходящим грузовым поездом
Накануне стало известно, что в Алтайском крае грузовой поезд сбил неизвестного мужчину. Он переходил железнодорожные пути и не заметил железнодорожный состав. Сибиряк скончался на месте.