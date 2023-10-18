«Была фанаткой аниме»: что говорят в Краснообске о погибшей четверокласснице — девочка выпала из окна дома

В Краснообске Новосибирской области 10-летняя девочка выпала из окна и погибла. В обстоятельствах произошедшего и причинах разбирается Следственный комитет. Корреспондент НГС отправилась на место трагедии, пообщалась с жителями, соседями и учениками школы, где учился ребенок, и выяснила, что говорят о случившемся. Подробности — в репортаже НГС.
«Весь Краснообск бы на ушах стоял»
Поселок Краснообск славится уединением, тишиной, чистотой и спокойствием. Атмосфера на улочках действительно умиротворяющая. Повсюду мамы с колясками, мало машин, слышны щебет птиц и спокойные разговоры. Школ в Краснообске не много. Отправляюсь к одной из них рандомно, рядом — еще одна. Спрашиваю у местных — известно ли о трагедии, которая случилась в маленьком населенном пункте с 10-летней Ариной (имя изменено). Никто ничего не слышал и не знает.
— Первый раз такое слышу. Если это было бы, у нас бы тут на ушах стоял весь Краснообск. У нас есть внутренние группы. Даже если мусор кто-то не туда выкинул, все сразу пишут туда и знают об этом, а тут такое…, — рассуждает молодая женщина с коляской.
Несколько школьников и школьниц подтверждают — ни о какой трагедии они не слышали и не уверены, что это правда. Только компания подростков, стоящая чуть подальше, оказалась в курсе всех событий поселка.
— Она в школе училась, в розовом доме жила. С 9 этажа выпала, до этого играла в игру какую-то. Нам классный руководитель рассказывала. В какой-то чат ее голосовой добавили, вроде, в голосовом чате в игре что-то сказали этому ребенку, — пояснила компания подростков.
«Кошмар, конечно, ужас»
Ребята также указали, в каком направлении нужно идти, чтобы найти дом, где жила погибшая. В отличие от первой части города, где много деревьев, но и панелек времен перестройки, здесь микрорайон еще более живописный — новостройки, современные детские площадки, стриженые газоны и все такие же умиротворенные жители. Нахожу нужный дом. Выкрашен в нежно-розовый. Повсюду — клумбы и газон. Никаких следов того, что накануне здесь оборвалась жизнь ребенка. Подхожу к двум дамам, беседующим на лавочке.
— Я что-то слышала такое, что все случилось вчера, но мало, что знаю. Зять ходил в парикмахерскую, ему там говорили. Внук старший пришел из школы, говорил, по родительским чатам учительница что-то сбрасывала о том, чтобы следили за детьми. Мы вчера гуляли, целый день дома были, не видели и не слышали ничего. Кошмар, конечно, ужас. Говорят, на сайте каком-то она сидела. Вон, лучше спросите у дворника — они все должны знать, а мы тут не местные — с внуками нянчимся, — пояснила мне одна из собеседниц.
Оказалось, что ни дворник, ни другие жильцы дома из числа совершеннолетних почти ничего не знают.
— Когда это случилось, точно не знаю. Только сегодня услышал, узнал, слушок просто прошел. Я просто не знаю, сказали, какая-то трагедия, — растерянно сказал дворник.
А вот дети оказались более коммуникабельными и наслышанными — ситуацию обсуждают в школе на уроках и переменах, на кружках по танцам, просто на улице и в кругу семей. Оказалось, что маленькие жильцы окрестных домов учились с погибшей в одной школе. Но лично Арину никто не знал.
— Слышал, что выпала. Мне родители рассказали. А так я ее не знал — я в 5 классе учусь, она в 4-м училась. В школе тоже про это говорят. А до этого типа в компьютерные игры играла, — говорит школьник из дома, где жила Арина.
Еще две ученицы добавляют: знали, как девочку звали, в курсе, что училась в их учебном заведении и слышали о рассылке в родительских чатах.
«Что попало пишут и говорят»
Возле школы народа больше. Все охотно вступают в диалог. Одна из старшеклассниц поделилась: у погибшей Арины были друзья «ролевые», «виртовские» (виртуальные — прим. ред), с которыми она играла в онлайн-игры. Другие пояснили: действительно, родителям рассылали предупреждения. Правда, не учителя школы, в которой училась девочка.
— Родителям присылали с другой школы всякую фигню. Что девочка на этих выходных выпала с 9-го этажа своей квартиры. Что в руке телефон был. До этого она играла в Roblox (платформа, где размещены виртуальные онлайн-игры — прим.ред.), была фанаткой аниме, — рассказала местная жительница.
Еще один подросток поделился: живет в том же доме, где жила Арина, только на 8 этаже. По его словам, накануне там «все было загорожено». В процессе беседы к нам подходит сотрудник школы, представившийся специалистом по технической части. Детский гомон умолкает. Судя по разговору представителя учебного заведения, коллектив больше беспокоит репутация, нежели сама трагедия.
— А зачем вы тут общаетесь, кто вам разрешил на территории школы это делать? Сейчас СМИ печатают, что это произошло в школе. Я вас могу отсюда препроводить. У вас разве разрешение есть? Я пришел и решил узнать, что здесь происходит. Что попало пишут и говорят, нахватались где-то. Уже опровержение дали, что не в школе было это. А до этого по ВАСХНИЛу сегодня написали, что подтверждена информация, что это у нас произошло. Директора с утра атакуют: что у нас тут происходит. И директора, и психолога в 6 утра вызывали. С утра все тут на ушах стоят. В школу никого не пускаем, можете разворачиваться обратно, — заключает сотрудник.
Ранее НГС писал, что накануне еще одна школьница сорвалась с высоты третьего этажа. Это случилось в Рубцовске Алтайского края. Девочка хотела спрыгнуть, чтобы погулять. Родители в этот момент были на собрании.