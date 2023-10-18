«Была фанаткой аниме»: что говорят в Краснообске о погибшей четверокласснице — девочка выпала из окна дома

«Весь Краснообск бы на ушах стоял»

Поселок Краснообск славится уединением, тишиной, чистотой и спокойствием. Атмосфера на улочках действительно умиротворяющая. Повсюду мамы с колясками, мало машин, слышны щебет птиц и спокойные разговоры. Школ в Краснообске не много. Отправляюсь к одной из них рандомно, рядом — еще одна. Спрашиваю у местных — известно ли о трагедии, которая случилась в маленьком населенном пункте с 10-летней Ариной (имя изменено). Никто ничего не слышал и не знает.



— Первый раз такое слышу. Если это было бы, у нас бы тут на ушах стоял весь Краснообск. У нас есть внутренние группы. Даже если мусор кто-то не туда выкинул, все сразу пишут туда и знают об этом, а тут такое…, — рассуждает молодая женщина с коляской.

