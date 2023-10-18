Хотела погулять: в Алтайском крае школьница сорвалась с высоты 3 этажа, пока родители были на собрании

В Рубцовске Алтайского края 12-летняя школьница сорвалась с высоты 3 этажа. Девочка хотела выйти из дома, чтобы погулять. Родители в это время были на родительском собрании. Об этом корреспонденту НГС сообщили администраторы местного паблика «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на полицию.
— В полиции сообщили: 16 октября в 19:30 девочка осталась дома одна. Родители ушли на родительское собрание. Она пыталась спуститься с балкона с 3 этажа, и упала. Переломалась, куча переломов. Попала в городскую больницу №1, — сообщили НГС администраторы сообщества «Инцидент Рубцовск» со ссылкой на местную полицию.
В местном отделе полиции редакции НГС сообщили, что не могут прокомментировать информацию, связанную с несовершеннолетними, и попросили обратиться в следственный отдел. В СУ СКР по Рубцовской области выслушали приветствие корреспондента НГС, бросили трубку и больше ее не поднимали. В администрации города Рубцовска сообщили, что у них нет никакой официальной информации по поводу случившегося.
— К нам никакой официальной информации не поступало. С учетом того, что ребенок несовершеннолетний, вряд ли эта информация где-то появится, кроме неофициальных источников. Официальная информация размещается на сайте администрации города, — сообщили в пресс-службе городской администрации.
В регистратуре городской больницы №1 корреспондента НГС попросили перезвонить в приемный покой, но там не взяли трубку.
Ранее НГС писал о том, что в Бердске с шестого этажа выпала девушка. Она упала на мужчину, который стоял внизу. Оба остались живы.