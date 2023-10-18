Хотела погулять: в Алтайском крае школьница сорвалась с высоты 3 этажа, пока родители были на собрании

В регистратуре городской больницы №1 корреспондента НГС попросили перезвонить в приемный покой, но там не взяли трубку.

Ранее НГС писал о том, что в Бердске с шестого этажа выпала девушка. Она упала на мужчину, который стоял внизу. Оба остались живы.

