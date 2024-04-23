«По три дня стоят в очереди»: толпа новосибирцев собралась возле паспортного стола на Костычева — фото

Люди стоят в очереди вокруг входа в здание Источник: читатель НГС Федор











В Новосибисрке в отделе по вопросам миграции отдела полиции №7 на Костычева несколько дней подряд собираются толпы людей на входе.

Посетители хотят поставить печати о гражданстве (требуется для получения паспорта) в свидетельствах о рождениях детей, рассказал корреспонденту НГС местный житель Федор.



— Для этого люди вынуждены по три дня стоять в очереди. Народу столько, что они не все помещаются в здании. Электронная очередь не работает. Я был там вчера, 22 апреля, в примерно в 14:00. Люди в очереди говорили, что стоят с пятницы. Я думаю за ночь вряд ли что-то поменялось, — отметил Федор.



На фотографии видно, как толпа народа стоит возле входа в отдел по вопросам миграции. Очередь простирается на несколько метров от здания и уходит вбок. В ГУ МВД Росси по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали происходящее.



— Печать о гражданстве не является государственной услугой. Это функция, поэтому электронной очереди здесь быть не должно. Все проходит в порядке живой очереди. Все в курсе данной ситуации. Ситуация находится на контроле. Сейчас в отдел будут направлены дополнительные сотрудники для того, чтобы оказать содействие коллегам в отделении и, оказать содействие в сокращении очереди, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Ранее НГС писал о том, что творится в миграционном отделении на Есенина 1Г. Там работает кафе, а люди ночуют на парковке.

