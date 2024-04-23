НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Новосибирске

Погода

облачно, без осадков

ощущается как -5

5 м/c,

с-з.

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

СРОЧНО

Назван самый высоокоплачиваемый директор школы

Голосуем на Народной премии
Идет жара — куда бежать
Куда сдать ненужные вещи
Куда уехать из Новосибирска
Что производят в Сибири
Останемся без песка
Как дурят на OZON
Орда наступает
Антисанитария в больнице
НГС в Telegram
Город подробности «По три дня стоят в очереди»: толпа новосибирцев собралась возле паспортного стола на Костычева — фото

«По три дня стоят в очереди»: толпа новосибирцев собралась возле паспортного стола на Костычева — фото

В ГУ МВД России по Новосибирской области объяснили, с чем связано ожидание

433
3 комментария
Люди стоят в очереди вокруг входа в здание

В Новосибисрке в отделе по вопросам миграции отдела полиции №7 на Костычева несколько дней подряд собираются толпы людей на входе.

Посетители хотят поставить печати о гражданстве (требуется для получения паспорта) в свидетельствах о рождениях детей, рассказал корреспонденту НГС местный житель Федор.

— Для этого люди вынуждены по три дня стоять в очереди. Народу столько, что они не все помещаются в здании. Электронная очередь не работает. Я был там вчера, 22 апреля, в примерно в 14:00. Люди в очереди говорили, что стоят с пятницы. Я думаю за ночь вряд ли что-то поменялось, — отметил Федор.

На фотографии видно, как толпа народа стоит возле входа в отдел по вопросам миграции. Очередь простирается на несколько метров от здания и уходит вбок. В ГУ МВД Росси по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали происходящее.

— Печать о гражданстве не является государственной услугой. Это функция, поэтому электронной очереди здесь быть не должно. Все проходит в порядке живой очереди. Все в курсе данной ситуации. Ситуация находится на контроле. Сейчас в отдел будут направлены дополнительные сотрудники для того, чтобы оказать содействие коллегам в отделении и, оказать содействие в сокращении очереди, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что творится в миграционном отделении на Есенина 1Г. Там работает кафе, а люди ночуют на парковке.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
МВД Паспорт Свидетельство о рождении Дети Миграционная полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Город лени и апатии: как новогодние гирлянды на год вырывают Новосибирск из реальности — колонка юриста НГС
Александр Щипанов
Юрист
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Рекомендуем
Знакомства

Сергей,  40

Mr.Rebus,  52

Александр,  62

Любовь,  63

Владимир,  27

Lera,  25

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление