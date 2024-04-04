«Резко стартанул на повороте»: на видео попал момент страшного ДТП на Бердском шоссе — УАЗ сорвался на встречку

От машин остались лишь груды металла Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Ноовсибирске на видео попал момент ДТП на Бердском шоссе. Авария произошла сегодня, 4 апреля, около 08:00. По данным Госавтоинспекции Новосибирска, 52-летний водитель УАЗ Patriot двигался со стороны Разъезда Иня, когда на развороте выехал на встречку и врезался в Ravon Gentra.

Читательница НГС Лариса в это время ехала буквально в 50 метрах от Ravon Gentra только не как он, в средней полосе, а в крайней левой.

— Это было буквально в 50 метрах от меня, когда вот этот Patriot стоял и тут же резко вывернул и подбил беленький маленький Ravon, — объяснила корреспонденту НГС читательница Лариса. — Этот УАЗ так резко стартанул на повороте. Он какой-то неадекватный. При мне всё развалилось после удара, колесо отлетело. Я как в рубашке родилась. Так бы и в меня влететь мог. Бедный водитель Ravon.

Источник: читательница НГС Лариса

Женщина в шоке проехала дальше и не стала экстренно тормозить.

— Я в зеркало заднего вида видела, что там люди останавливались уже. В шоке была, — призналась Лариса. — Как ехала, так и ехала. Все ведь с положенной скоростью ехали, там ведь камеры, зачем он так выскочил. Ravon смяло вон как, а водителю УАЗ хоть бы что, с ним всё нормально.

37-летний водитель Ravon был госпитализирован в тяжелом состоянии.



Ранее на улице Хилокской в Новосибирске мусоровоз снес ограждения и врезался в здание. Причиной происшествия стало ДТП с грузовиком.

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