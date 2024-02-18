Снес ограждения и въехал в дом: на Хилокской столкнулись мусоровоз и грузовик — фото с места ДТП

В Новосибирске сегодня, 18 февраля, на улице Хилокской столкнулись мусоровоз и грузовик. ДТП произошло на перекрёстке с улицей Малыгина.
Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», оба автомобиля получили серьезные повреждения. Мусоровоз КАМАЗ влетел в дом на Хилокской, 32/1, а перед этим снес ограждения. У грузовика Isuzu Elf от удара пострадала кабина. На месте аварии работают сотрудники ДПС.
Информации о пострадавших в «АСТ-54» нет. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием.
В Новосибирской области машина съехала в кювет на трассе в Мошковском районе. Женщине, которая была за рулем, помогли сотрудники ГИБДД Мошковского района.