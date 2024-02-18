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Снес ограждения и въехал в дом: на Хилокской столкнулись мусоровоз и грузовик — фото с места ДТП

На месте работают сотрудники ДПС

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Мусоровоз въехал в здание

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В Новосибирске сегодня, 18 февраля, на улице Хилокской столкнулись мусоровоз и грузовик. ДТП произошло на перекрёстке с улицей Малыгина.

Как рассказали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», оба автомобиля получили серьезные повреждения. Мусоровоз КАМАЗ влетел в дом на Хилокской, 32/1, а перед этим снес ограждения. У грузовика Isuzu Elf от удара пострадала кабина. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших в «АСТ-54» нет. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД за комментарием.

В Новосибирской области машина съехала в кювет на трассе в Мошковском районе. Женщине, которая была за рулем, помогли сотрудники ГИБДД Мошковского района.

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ДТПХилокскаяНовосибирскДПС
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