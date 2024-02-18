«Была испугана и в растерянности»: полицейские помогли сибирячке, которая улетела в кювет

— По прибытии сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль, рядом с которым находилась взволнованная женщина. Она пояснила, что двигалась со стороны Кемеровской области в сторону города Новосибирска и, не справившись с управлением, совершила съезд в кювет. Сама водитель не пострадала, но была испугана и находилась в растерянности, а транспортное средство оказалось в снегу, — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.