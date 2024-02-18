«Была испугана и в растерянности»: полицейские помогли сибирячке, которая улетела в кювет

В Новосибирской области машина съехала в кювет на трассе в Мошковском районе. Женщине, которая была за рулем, помогли сотрудники ГИБДД Мошковского района. Инцидент произошел 28 января.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, старший лейтенант полиции Денис Букин и лейтенант полиции Владимир Проненко обеспечивали безопасность движения на
— По прибытии сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль, рядом с которым находилась взволнованная женщина. Она пояснила, что двигалась со стороны Кемеровской области в сторону города Новосибирска и, не справившись с управлением, совершила съезд в кювет. Сама водитель не пострадала, но была испугана и находилась в растерянности, а транспортное средство оказалось в снегу, — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Женщину обогрели в салоне патрульного автомобиля и помогли откопать снег вокруг машины. Полицейские остановили проезжающий мимо трактор дорожной службы и с его помощью отбуксировали автомобиль на проезжую часть. Водитель и полицейские осмотрели машину и убедились, что она может ехать.
После того как водитель уехала, полицейские продолжили несение службы. Позже в ГУ МВД по Новосибирской области поступило письмо, в котором пострадавшая поблагодарила полицейских.
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