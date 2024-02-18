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СрочноПолицейские помогли сибирячке, улетевшей в кювет
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«Была испугана и в растерянности»: полицейские помогли сибирячке, которая улетела в кювет

Пострадавшая послала письмо с благодарностью в МВД

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Инцидент произошел в конце января

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В Новосибирской области машина съехала в кювет на трассе в Мошковском районе. Женщине, которая была за рулем, помогли сотрудники ГИБДД Мошковского района. Инцидент произошел 28 января.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, старший лейтенант полиции Денис Букин и лейтенант полиции Владимир Проненко обеспечивали безопасность движения на 90-м километре дороги Р-255 «Сибирь». К сотрудникам полиции обратился проезжающий мимо водитель, который рассказал о том, что на 96-м километре автодороги машина съехала в кювет. Полицейские доложили в дежурную часть и выехали на место происшествия.

— По прибытии сотрудники Госавтоинспекции увидели автомобиль, рядом с которым находилась взволнованная женщина. Она пояснила, что двигалась со стороны Кемеровской области в сторону города Новосибирска и, не справившись с управлением, совершила съезд в кювет. Сама водитель не пострадала, но была испугана и находилась в растерянности, а транспортное средство оказалось в снегу, — объяснили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Женщину обогрели в салоне патрульного автомобиля и помогли откопать снег вокруг машины. Полицейские остановили проезжающий мимо трактор дорожной службы и с его помощью отбуксировали автомобиль на проезжую часть. Водитель и полицейские осмотрели машину и убедились, что она может ехать.

После того как водитель уехала, полицейские продолжили несение службы. Позже в ГУ МВД по Новосибирской области поступило письмо, в котором пострадавшая поблагодарила полицейских.

Полицейские задержали новосибирца по подозрению в ограблении 16-летнего подростка в Томске. Мужчину нашли внутри складного дивана.

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