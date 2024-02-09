«Внутри лежал мужчина»: новосибирец ограбил подростка — он прятался от полиции в диване. Видео

Полицейские задержали новосибирца по подозрению в ограблении 16-летнего подростка в Томске. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области, мужчину нашли внутри складного дивана.
Сообщение о грабеже поступило в дежурную часть ОМВД России по Кировскому району Томска. В нем заявили, что на проспекте Ленина неизвестный похитил у 16-летнего юноши смартфон стоимостью около 15 тысяч рублей.
Специалисты прибыли на место происшествия и составили субъективный портрет предполагаемого подозреваемого. Между тем подросток смог отследить геолокацию смартфона при помощи мобильного приложения, после чего полицейские выехали на адрес.
В ведомстве сообщили, что сотрудники полиции провели поквартирный обход дома и опросили местных жителей, а также обследовали подвальные, чердачные помещения и нежилые квартиры. В одном из них оказался мужчина, который подходил под описание.
— При осмотре одного из нежилых помещений, полицейские открыли складной диван, внутри которого лежал мужчина, подходящий под описание, — сообщили в ведомстве. — В ходе беседы с правоохранителями, 32-летний житель города Новосибирска, освободившейся из мест лишения свободы около двух месяцев назад, сознался в совершенном им преступлений.
В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции, он также признался, что похитил телефон у 16-летнего подростка на улице Тверской. Специалисты возбудили два уголовных дела по статье о разбое (ч. 2 ст. 161 УК РФ).
Летом прошлого года в Новосибирске полиция возбудила дело на местного жителя, который проник через балкон в соседнюю квартиру и украл ЖК-монитор. Он перелез через балкон в жилье бывшей девушки.