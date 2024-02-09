«Внутри лежал мужчина»: новосибирец ограбил подростка — он прятался от полиции в диване. Видео

В результате мужчину задержали и доставили в отдел полиции, он также признался, что похитил телефон у 16-летнего подростка на улице Тверской. Специалисты возбудили два уголовных дела по статье о разбое (ч. 2 ст. 161 УК РФ).



Летом прошлого года в Новосибирске полиция возбудила дело на местного жителя, который проник через балкон в соседнюю квартиру и украл ЖК-монитор. Он перелез через балкон в жилье бывшей девушки.

