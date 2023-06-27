Новосибирец перелез через балкон на 7-м этаже в квартиру бывшей девушки — он ограбил ее

В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело на 42-летнего ранее судимого местного жителя, который проник через балкон в соседнюю квартиру и украл ЖК-монитор. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
— Выяснилось, что мужчина находился в гостях в соседней квартире, решил перелезть через балкон на высоте 7-го этажа на балкон соседней квартиры, чтобы проникнуть в жилище бывшей сожительницы. Попав на балкон, фигурант отжал балконную дверь и проник в жилище. Похитил ЖК-монитор и скрылся уже через входную дверь. Похищенное мужчина сбыл, — пояснили в ведомстве.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Поиск украденного имущества продолжается.
Ранее новосибирец проник в церковь в Колыванском районе и вынес оттуда деньги и ценности на общую сумму более 70 тысяч рублей. Подозреваемого ищет полиция.