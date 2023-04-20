Под Новосибирском ограбили церковь — пропали деньги и религиозные украшения

Полицейские ищут подозреваемого в краже денег и украшений из церкви в одном из сёл Колыванского района.



Известно, что злоумышленник проник в здание церкви в ночь с 17 на 18 апреля через окно. Он вынес деньги и ценности на общую сумму более 70 тысяч рублей.

