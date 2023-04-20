Под Новосибирском ограбили церковь — пропали деньги и религиозные украшения

Полицейские ищут подозреваемого в краже денег и украшений из церкви в одном из сёл Колыванского района.
Известно, что злоумышленник проник в здание церкви в ночь с 17 на 18 апреля через окно. Он вынес деньги и ценности на общую сумму более 70 тысяч рублей.
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Приметы подозреваемого — рост около 175 см, худощавого телосложения, носит черную одежду. Без определенного места жительства. Возможно, уехал в соседний регион. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефонам:
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