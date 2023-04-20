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Под Новосибирском ограбили церковь — пропали деньги и религиозные украшения

Подозреваемый — 40-летний бродяга с судимостью за кражу

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Подозреваемый установлен, его ищет полиция

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Полицейские ищут подозреваемого в краже денег и украшений из церкви в одном из сёл Колыванского района.

Известно, что злоумышленник проник в здание церкви в ночь с 17 на 18 апреля через окно. Он вынес деньги и ценности на общую сумму более 70 тысяч рублей.

— По подозрению в преступлении разыскивается Жигалин Андрей Дмитриевич 03.03.1983 г. р., ранее судимый за кражу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Приметы подозреваемого — рост около 175 см, худощавого телосложения, носит черную одежду. Без определенного места жительства. Возможно, уехал в соседний регион. Всех, кто располагает сведениями о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: (383) 525-15-53, +7 961 875-78-91 либо по номерам 112, 020.

В Новосибирске полицейские продолжают искать грабителя, который вынес из отделения банка «Левобережный» более 6 миллионов рублей.

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