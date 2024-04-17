В Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка

Автомобиль вылетел на тротуар Источник: Людмила Бурлакова / Ирина Ковалева / 2ГИС











В Новосибирске сегодня, 17 апреля, утром машина влетела в забор. Инцидент произошел на улице Первомайской около 7 утра. О нем сообщили пользователи приложения 2ГИС.



Авария произошла напротив остановки «Микрорайон Весенний». С места ДТП начинается пробка, которая растянулась на 1,5 километра. Затор, по данным 2ГИС, произошел как на улице Первомайской, так и на улице Героев Революции.

Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.