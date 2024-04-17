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Происшествия В Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка

В Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка

ДТП произошло напротив остановки «Микрорайон Весенний»

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Автомобиль вылетел на тротуар

В Новосибирске сегодня, 17 апреля, утром машина влетела в забор. Инцидент произошел на улице Первомайской около 7 утра. О нем сообщили пользователи приложения 2ГИС.

Авария произошла напротив остановки «Микрорайон Весенний». С места ДТП начинается пробка, которая растянулась на 1,5 километра. Затор, по данным 2ГИС, произошел как на улице Первомайской, так и на улице Героев Революции.

Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.

В Кировском районе вчера в 12:10 произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Одна из машин врезалась в фонарный столб на заправке.

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ДТП Забор Новосибирск Пробка
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