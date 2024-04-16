ДТП с пятью машинам: Cadillac выехал на «встречку» Советского шоссе, а потом врезался в столб

В Кировском районе Новосибирска сегодня, 16 апреля, в 12:10 произошло массовое ДТП с пятью автомобилями. Одна из машин врезалась в фонарный столб на заправке.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску, 51-летний водитель Cadillac XT5 ехал по улице Советское шоссе со стороны Петухова в сторону Северного проезда. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Mitsubishi, которым управлял 38-летний мужчина.
От удара Mitsubishi совершил столкновение с автомобилем Toyota, за рулем которого сидела 38-летняя женщина. Toyota начала тормозить, но врезалась в автомобиль Nissan под управлением 54-летнего водителя.
В этот же момент Cadillac столкнулся с Toyota Land Cruiser, которым управляла 49-летняя женщина. Из-за удара Cadillac съехал на территорию заправки и врезался в фонарный столб. В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Cadillac, водитель автомобиля Toyota и пассажир.
Вчера, 15 апреля в Новосибирске автомобиль врезался в трамвай № 14. ДТП произошло на остановке «Дом одежды» на улице Трикотажной.