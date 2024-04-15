Опаздывал на трамвай: таксист влетел на островок безопасности, разнес забор и застрял в ограждении — фото

15 апреля в Новосибирске автомобиль врезался в трамвай № 14. ДТП произошло на остановке «Дом одежды» на улице Трикотажной. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
Судя по фотографии, опубликованной каналом, попавшая в аварию машина — такси. На месте происшествия покосилось ограждение остановки.
— Водитель седана Kia Rio вылетел с дороги и врезался в стоящий на остановке трамвай, — уверяет автор поста.
На момент подготовки публикации НГС не удалось дозвониться до «Горэлектротранспорта». Корреспондент обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию, а также отправил запрос в мэрию Новосибирска.
Недавно 23-летний новосибирец на угнанном автомобиле попал в жесткое ДТП — он наехал на ограждение. Ранее локомотив столкнулся с легковушкой на переезде в Новосибирской области.