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Происшествия Опаздывал на трамвай: таксист влетел на островок безопасности, разнес забор и застрял в ограждении — фото

Опаздывал на трамвай: таксист влетел на островок безопасности, разнес забор и застрял в ограждении — фото

Авария случилась на улице Трикотажной

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Судя по снимку, также упал дорожный знак

15 апреля в Новосибирске автомобиль врезался в трамвай № 14. ДТП произошло на остановке «Дом одежды» на улице Трикотажной. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

Судя по фотографии, опубликованной каналом, попавшая в аварию машина — такси. На месте происшествия покосилось ограждение остановки.

— Водитель седана Kia Rio вылетел с дороги и врезался в стоящий на остановке трамвай, — уверяет автор поста.

На момент подготовки публикации НГС не удалось дозвониться до «Горэлектротранспорта». Корреспондент обратилась за комментарием в городскую Госавтоинспекцию, а также отправил запрос в мэрию Новосибирска.

Если вы стали очевидцем аварии, обратитесь в редакцию.
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Недавно 23-летний новосибирец на угнанном автомобиле попал в жесткое ДТП — он наехал на ограждение. Ранее локомотив столкнулся с легковушкой на переезде в Новосибирской области.

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