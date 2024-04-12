Наехал на ограждение: 23-летний новосибирец на угнанном автомобиле попал в жесткое ДТП — видео последствий

9 апреля в Новосибирске автомобиль «Тойота» наехал на металлическое ограждение. За рулем машины был пьяный 23-летний парень без водительского удостоверения.
По информации городской Госавтоинспекции, авария произошла в Калининском районе. Ее последствия попали на видео, опубликованное ГИБДД: судя по кадрам, автомобиль перевернулся. Как оказалось, авто вел не его хозяин.
— Установлено, что ранее в полицию обратился владелец транспортного средства, попавшего в ДТП (40-летний житель). Потерпевший сообщил об угоне со станции техобслуживания, расположенной на улице Игарской, — говорится в сообщении.
Составлен административный протокол по части 3 статьи 12.9 КоАП РФ (Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 км/ч). Также возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон), проводится расследование.
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