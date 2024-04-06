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Происшествия Локомотив столкнулся с легковушкой на переезде в Новосибирской области

Локомотив столкнулся с легковушкой на переезде в Новосибирской области

Авария произошла на станции Карасук-1

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На движение других поездов авария не повлияла

В Новосибирской области утром 6 апреля на переезде столкнулся локомотив и легковой автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ЗСЖД, инцидент произошел на станции Карасук-1.

— Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, — пояснили в пресс-службе.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На движение других поездов авария не повлияла.

Ранее в Сибири грузовой поезд столкнулся с пассажирским автобусом. В результате ДТП пострадали 7 человек.

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