Грузовой поезд столкнулся с автобусом на переезде в Сибири — есть пострадавшие

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновение грузового поезда и служебного автобуса, перевозившего людей на работу. Как сообщили NGS42 в субботу, 16 марта, в областном центре медицины катастроф, два человека в результате аварии получили травмы.
— ДТП на территории разреза на технологической дороге, столкновение служебного автобуса с тепловозом, двое пострадавших: мужчина 45 лет, удовлетворительное состояние, женщина 43 года — средняя степень тяжести, — рассказали в ведомстве.
Вместе с тем пресс-служба транспортной прокуратуры уточняет, что авария произошла около 9 утра на путях вблизи села Каракан в Беловском округе. по предварительным данным, автобус выехал на рельсы во время перевозки пассажиров.
Уточняется, что перевозчиком является ООО «Сервис-интегратор».
По данным, размещенным на портале компании, она занимается пассажирскими перевозками в труднодоступных и удаленных территориях. Своими клиентами она называет крупные угольные и нефтедобывающие предприятия, так как ОАО «СУЭК», ОАО «Газпром», ЗАО «Сумитомо», ЗАО «Данлоп», ЗАО «Еврохим», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Компания «Сухой», «Госкорпорация Росатом», и прочие.
В Кузбассе у фирмы, по ее данным, насчитывается 350 единиц техники.
ООО «Сервис-Интегратор», по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрировано в 2020 году в Москве, чистая прибыль организации в прошлом году составила почти 500 млн рублей.
Осенью электропоезд врезался в автомобиль в Новосибирской области. В результате погиб один человек.