Реклама
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 5/10
usd 91.87
eur 99.97
СрочноВыборы президента в Новосибирске — онлайн
Все новости
Все новости

Грузовой поезд столкнулся с автобусом на переезде в Сибири — есть пострадавшие

Людей госпитализировали

636

Причины произошедшего выясняют правоохранители

Поделиться

Транспортная прокуратура начала проверку после столкновение грузового поезда и служебного автобуса, перевозившего людей на работу. Как сообщили NGS42 в субботу, 16 марта, в областном центре медицины катастроф, два человека в результате аварии получили травмы.

— ДТП на территории разреза на технологической дороге, столкновение служебного автобуса с тепловозом, двое пострадавших: мужчина 45 лет, удовлетворительное состояние, женщина 43 года — средняя степень тяжести, — рассказали в ведомстве.

Вместе с тем пресс-служба транспортной прокуратуры уточняет, что авария произошла около 9 утра на путях вблизи села Каракан в Беловском округе. по предварительным данным, автобус выехал на рельсы во время перевозки пассажиров.

Уточняется, что перевозчиком является ООО «Сервис-интегратор».

По данным, размещенным на портале компании, она занимается пассажирскими перевозками в труднодоступных и удаленных территориях. Своими клиентами она называет крупные угольные и нефтедобывающие предприятия, так как ОАО «СУЭК», ОАО «Газпром», ЗАО «Сумитомо», ЗАО «Данлоп», ЗАО «Еврохим», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Компания «Сухой», «Госкорпорация Росатом», и прочие.

В Кузбассе у фирмы, по ее данным, насчитывается 350 единиц техники.

ООО «Сервис-Интегратор», по данным сервиса «Контур.Фокус», зарегистрировано в 2020 году в Москве, чистая прибыль организации в прошлом году составила почти 500 млн рублей.

Осенью электропоезд врезался в автомобиль в Новосибирской области. В результате погиб один человек.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

По теме

АварияДТПРазрезПредприятиеВахтовикиПоездГрузовой поездБелово
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter