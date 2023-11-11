На Михайловской набережной хотят снести 59-летнюю постройку — что может появиться на ее месте

Согласно данным ЕГРН, участком, где находится строение с 2009 года по 2017 год владела компания ООО «Забота», после по договору купли-продажи его приобрело физическое лицо (с марта 2023 года физические лица не раскрывают, узнать, кто владеет участком можно только в том случае, если сам собственник напишет письменное заявление о раскрытии данных).