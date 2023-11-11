На Михайловской набережной хотят снести 59-летнюю постройку — что может появиться на ее месте

На Михайловской набережной в Новосибирске начались работы около кирпичной постройки. По данным сервиса 2ГИС, она появилась на прибрежной территории 59 лет назад. Сейчас на этом участке могут построить кафе, считает бывший владелец участка.
Как рассказал рабочий фотокорреспонденту НГС Александру Ощепкову, со стороны улицы Большевистская планируют обустроить дополнительный спуск к набережной. Судя по фотографиям, на участке разровняли площадку. Кирпичную постройку 1964 года, как рассказали рабочие, решили снести, но пока визуально она выглядит так же, как и раньше.
Согласно данным ЕГРН, участком, где находится строение с 2009 года по 2017 год владела компания ООО «Забота», после по договору купли-продажи его приобрело физическое лицо (с марта 2023 года физические лица не раскрывают, узнать, кто владеет участком можно только в том случае, если сам собственник напишет письменное заявление о раскрытии данных).
В сервисе «Контур.Фокус» указано, что компания «Забота», которая владела участком создана в 1999 году. Генеральный директор организации — Евгений Бессонов, он же является единственным учредителем. На конец 2022 года выручка «Заботы» составила 860 тысяч рублей, чистый убыток — 255 тысяч рублей. До этого руководителем организации была красивая сибирячка Яна Барвичуте, она основала в Новосибирске Федерацию фитнес-аэробики, дважды завоевала титул королевы бизнеса и взяла призовое место на конкурсе красоты в Болгарии.
Журналист НГС связалась с генеральным директором компании «Забота», раскрывать кому продали участок он не стал, но вспомнил о своих планах по застройке территории.
— Хотели вывести второй этаж, чтобы выйти на уровень с улицей Большевистской, и сделать там офис, потому что здание не видно. Помню, что там проблема с подъездными путями была с улицы. Я подозреваю, что собственник новый будет строить кафе. Место для заведения, с моей точки зрения, не очень, лучше ближе к набережной, — рассказал директор компании «Забота».
Сейчас разрешенный вид использования участка — общественное питание. Здесь можно построить кафе, закусочную или бар вместимостью не более 50 посадочных мест. По данным мэрии, участок не относится к парковой территории. В управлении архитектурно-строительной инспекции сообщили, что разрешение на строительство, реконструкцию или ввод в эксплуатацию по улице Большевистской не выдавали, заявлений об этом также не поступало.
В департаменте строительства города говорят, что участок располагается в границах территории общего пользования, градостроительный план на землю не выдавался.
Недавно в Новосибирске застройщик снес парковку около своего нового жилого комплекса на улице Ипподромской, стоянку для машин строили все лето, оказалось, что на нее не было разрешения.