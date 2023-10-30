«Все лето строили»: застройщик сделал парковку около жилого комплекса в центре Новосибирска, а потом снес

В Новосибирске компания-застройщик «Астра» снесла парковку около своего нового жилого комплекса «Сакура парк» на улице Ипподромской. Стоянку для машин строили все лето, оказалось, что на нее не было разрешения.
Как рассказал читатель НГС, около ЖК «Сакура парк» парковку строили летом, несколько дней назад строительство завершили, положили асфальт, но после полностью снесли.
— Все лето строили парковку. Еще на прошлой неделе была заасфальтированная парковка, которую делали почти все лето и буквально за субботу-воскресенье ее полностью разобрали, — рассказал читатель.
В департаменте строительства и архитектуры мэрии города, объяснили НГС, что разрешение на использование земли на участке улицы Ипподромской, выдано ООО СЗ «Астра» для размещения элементов благоустройства территории, а именно площадки с твердым покрытием, площадки для строительной техники и строительных грузов и проезда.
— Застройщиком осуществлены работы по вертикальной планировке части земельного участка с кадастровым номером 54:35:073025:835 для организации парковки не в соответствии с выданным разрешением на строительство, — сообщили в департаменте.
Сейчас компания демонтировала парковку.
ООО СЗ «Астра» хочет построить на участке три 25-этажных домов комфорт-класса. Жителям застройщик обещает двор без машин, зоны отдыха, детские площадки и workout-комплекс.
В пресс-службе компании «Расцветай», которая также представляет интересы компании «Астра», журналисту НГС отказались давать комментарий по поводу сноса парковки.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2020 году, директор — Глеб Половников, учредитель и конечный владелец — Владислав Савельев, который владеет ООО «Расцветай Инвест». На конец 2022 года чистый убыток ООО «Астра» составил 13,4 миллиона рублей.
Недавно мэрия Новосибирска показала проект сквера, расположенного рядом со строящимся ЖК и зданием Законодательного собрания. Зелена зона будет посвящена Юрию Бугакову депутату и основателю племзавода «Ирмень». Но вместо типичного бюста здесь появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака. Журналист НГС побывала на обсуждении, и узнала, чем недовольны жители.