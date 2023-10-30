«Все лето строили»: застройщик сделал парковку около жилого комплекса в центре Новосибирска, а потом снес

Недавно мэрия Новосибирска показала проект сквера, расположенного рядом со строящимся ЖК и зданием Законодательного собрания. Зелена зона будет посвящена Юрию Бугакову депутату и основателю племзавода «Ирмень». Но вместо типичного бюста здесь появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака. Журналист НГС побывала на обсуждении, и узнала, чем недовольны жители.

