«Новосибирск выше, чем коровы и коробка молока»: как жители ругались с архитектором из-за сквера около Заксобрания

Мэрия Новосибирска показала концепцию благоустройства сквера около Законодательного собрания, ограниченного улицами Кирова и Ипподромской. Зеленую зону площадью больше 3,5 га решили посвятить депутату и основателю племзавода «Ирмень» Юрию Бугакову, но вместо типичного бюста на территории появятся светящиеся фигуры разноцветных коров и зона отдыха в виде тетрапака продукции завода. По словам архитектора, к проекту стоит относиться с иронией и здоровым юмором, но не всем эта идея понравилась. На общественном обсуждении концепции побывала журналист НГС.
Как будет выглядеть сквер
Инициатива создать сквер, по словам Марии Смирновой, заместителя начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии, принадлежит Законодательному собранию Новосибирской области. Депутаты решили сохранить память о Юрии Бугакове, основателе завода «Ирмень», и разбить в его честь зеленую зону.
Сейчас территория проектируемого участка заброшена: организация, которая должна следить за порядком на территории, «потерялась». Сквер преимущественно используют для выгула собак, покрытие на дорожках давно развалилось, а сами жители называют место пятном: вокруг построены новые жилые комплексы, а общественное пространство не обустроено.
Концепцию разработала архитектурная мастерская «НеоПлан», главный архитектор и основатель компании — Наталья Палей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Студия «НеоПлан» образовано в 2007 году. Директором компании и ее учредителем является Наталья Палей. На конец 2022 года выручка организации составила 5,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 569 тысяч рублей. Компания также занималась разработкой концепции сквера S7.
В зеленой зоне планируют создать три входные группы. Главный вход должен появиться около Заксобрания: здесь будет большая лестница, на которой с одной стороны разместят амфитеатр. Здесь хотят установить информационные стенды о депутате.
Перепад высот у входов составляет от 2 до 6 м, и самый низкий из них будет с пандусом. Около третьей входной группы появится парковка на 10 мест для маломобильных граждан и подъезд для спецтехники.
Сквер хотят зонировать с помощью аллей внутри зеленой территории. Всего должно появиться три группы: тихий отдых, активные развлечения и зона общественных пространств. Они будут «нанизаны» на прогулочные дорожки. Обрамлять территорию должна велобеговая дорожка, и архитекторы решили, что она станет замкнутой, но не будет проходить вокруг сквера, чтобы не пересекать дорожку с детскими площадками.
— В тихой зоне будут располагаться арт-объекты а-ля «Ирмень», к ним стоит относиться с хорошей долей иронии и здоровым юмором, — объяснила Наталья Палей.
В зоне активного отдыха появятся скейт-парк и две спортивные площадки. О жителях, которые привыкли выгуливать собак в сквере, тоже не забыли: для них разместили площадку с тренажерами площадью 1000 кв. м. В сквере появится место и для детей, специалисты хотят обустроить две игровые площадки.
Зимой территорию также можно использовать: на большом участке в середине сквера предложили обустроить каток, рядом появится туалет и теплый павильон с прокатом, где можно переобуться и погреться.
Чем недовольны жители
Обсуждение проекта началось спокойно. Собравшиеся спрашивали о пандусах около других входных групп, просили оградить склон, чтобы по нему не катались летом велосипедисты, а зимой дети. Рассказали, что территорию используют для зимних развлечений и предложили установить горку для малышей.
Но спустя несколько минут недовольство собравшихся усилилось. По словам жителей, они мечтали о сквере, посвященном японской культуре.
— Почему концепция связана с сельским хозяйством? — спрашивает одна из жительниц домов рядом со сквером. — Здесь находятся центр «Сибирь-Хоккайдо», строится ЖК «Сакура», может быть, стоит разбить парк в том же стиле? У меня, как у деревенского жителя, коровы ассоциируются с поселком.
На это главный разработчик проекта Наталья Палей ответила, что у специалистов было четкое техническое задание от депутатов Заксобрания, в котором было указано, что в сквере должен появиться образ Юрия Бугакова.
— Мы старались отойти от создания мемориальной зоны с бронзовым памятником в середине, боялись этого, — говорит архитектор. — Поэтому решили уйти в иронию, постарались найти современные, интересные и сложные формы. Арт-объекты на территории почти не будут заметны.
Она отметила, что светящихся коров разместят в кустах, но зато появятся скейт-площадка, велодорожка, прогулочные тропинки с новым покрытие и сливными системами, зона для выгула собак и другие места отдыха. По ее словам, создатели концепции хотели сделать акцент на развитии зоны отдыха, а не на нескольких арт-объектах. Но такой ответ жителей не устроил.
— Новосибирск выше, чем коровы и коробка молока. Если вы хотите увековечить память, то лучше установите бронзовый бюст — это форма почтения героя нашей страны, — заявил один из присутствующих.
Были, впрочем, и те, кому концепция понравилась: они уверены, что героев, которые занимаются сельским хозяйством, необходимо восславлять. Даже иронично.
Споры о странных архитектурных формах постепенно затихли, и жители начали жаловаться на любителей кальянов, которые часто собираются около Законодательного собрания, и странную, по их мнению, форму велодорожки.
Местные считают, что полосу для велосипедистов необходимо закольцевать, иначе гости сквера сами протопчут и накатают тропу по кругу. На это архитектор отметила, что здесь есть виражи и прямые участки, а тропу закольцовывать не стоит, потому что многие жители боятся велосипедистов и хотят от них огородиться. Кроме того, кольцевая дорожка прошла бы рядом с детской площадкой, а это травмоопасно. Но разработчики концепции пообещали еще подумать над этим, потому что школа и колледж неподалеку используют сквер, как стадион.
Еще один спорный вопрос — парковки. По словам жителей, их даже сейчас не хватает, а как только появится благоустроенный сквер, машины придется оставлять намного дальше от зеленой зоны. Мария Смирнова на замечание уверенно ответила, что в рекреационную зону будут преимущественно приходить жители соседних домов. Парковку разбить не получится, но рядом есть станция метро «Октябрьская», поэтому можно использовать общественный транспорт.
Будущий скейт-парк также вызвал недовольство: присутствующие посчитали, что соседство будущей школы (для нее рядом зарезервирован участок) и подобной зоны активного отдыха не приведет ни к чему хорошему из-за возможных травм школьников. Но, по словам Марии Смирновой, жители, участвовавшие в опросе о благоустройстве сквера, сами попросили разместить в нем место для отдыха молодежи.
«Не ваше дело»
Стоимость проекта на обсуждении не озвучили. Но пришедших людей он интересует: из зала резко спрашивают, проводили ли конкурс среди архитектурных компаний для определения той, которая будет разрабатывать проект для зоны отдыха.
— Нет, конкурс не проводили. На него нужны деньги, — объяснила Мария Смирнова.
— Компания вам делает проект бесплатно? Сколько он стоит? — не унимаются жители.
— Не ваше дело, — смеется в ответ Наталья Палей.
Горожан ответ возмущает, в зале раздается гул. Кто-то отшучивается, что на этом пора заканчивать обсуждение и всем разойтись, потому что ситуация кажется им абсурдной. Архитектор тут же признает, что погорячилась, но исправить ситуацию не получается: жители саркастично замечают, что и обсуждение сквера тогда — не их дело.
— Мы берем единственный проект и соглашаемся на то, что нам нарисовали? — задают вопрос из зала.
— Мы фиксируем ваши пожелания, их проработаем, — спокойно уверяет Мария Смирнова.
— Но это не наше дело! — кричат в ответ участники обсуждения.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, сколько стоила разработка визуализации для будущего сквера. По словам Марии Смирновой, на саму реализацию проекта выделили 74 миллиона рублей.
Со своего места резко поднимается мужчина в бежевом костюме и представляется жителем села Верх-Ирмень, хотя на сельчанина совсем не похож. Он громко, но не очень разборчиво просит не критиковать концепцию.
— «Ирмень» — это завод, который поставляет 1000 тонн продукции, — заявляет он, не объясняя, как это связано с районным сквером в Новосибирске.
На вопрос других участников о том, кто он такой, мужчина в костюме повторяет, что он — житель села. Почему его интересует благоустройство сквера в центре Новосибирска, собравшиеся не понимают и снова начинают возмущаться. Сразу после завершения обсуждения мужчина быстро выбежал из зала и будто испарился.
К концу обсуждения пришедшие жители сошлись на том, что хуже, чем сейчас, в сквере быть не может. Но едва выйдя из зала, они снова начали обсуждать концепцию между собой. Горожане считают, что проект недоработан, а некоторые остались недовольны всем: от зонирования территории до «насмешки» над основателем племзавода в форме коров и тетрапака. Жители соседних со сквером домов заметили, что стоило провести конкурс среди разработчиков, и остались разочарованы тем, что предложенную концепцию полностью изменить не получится.
Замечания к предложениям архитекторов будут принимать до 8 ноября, после мэрия приступит к разработке проектно-сметной документации. Реализовать проект хотят в 2024 году, но работы могут затянуться и до 2025 года.
Недавно новосибирцам показали концепцию благоустройства сквера рядом со швейной фабрикой «Синар», около дома работников НКВД. Там хотели разместить 6 ажурных панно, посвященных истории фабрики, и одно центральное — в честь директора «Синара». Жители оказались против: по их мнению, место станет похоже на монумент Славы.