«Новосибирск выше, чем коровы и коробка молока»: как жители ругались с архитектором из-за сквера около Заксобрания

Как будет выглядеть сквер

Инициатива создать сквер, по словам Марии Смирновой, заместителя начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии, принадлежит Законодательному собранию Новосибирской области. Депутаты решили сохранить память о Юрии Бугакове, основателе завода «Ирмень», и разбить в его честь зеленую зону.

Сейчас территория проектируемого участка заброшена: организация, которая должна следить за порядком на территории, «потерялась». Сквер преимущественно используют для выгула собак, покрытие на дорожках давно развалилось, а сами жители называют место пятном: вокруг построены новые жилые комплексы, а общественное пространство не обустроено.