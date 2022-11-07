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Рядом со зданием Заксобрания в Новосибирске разобьют парк

Его назовут в честь депутата Юрия Бугакова

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Инициативу поддержали депутаты Заксобрания

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В Новосибирске начнут работу над проектом парка рядом со зданием на улице Кирова, где находится Законодательное собрание региона. Средства выделят из бюджетов города и области.

— Я предлагаю добавить еще один объект сверх федеральной программы. Это была инициатива депутатов Заксобрания, это создание парка рядом с Кирова, 3. Даже название определено, в честь памяти Юрия Федоровича Бугакова, — сказал губернатор НСО Андрей Травников на оперативном совещании 7 ноября.

Юрий Федорович Бугаков (1938–2020) — председатель ЗАО племзавод «Ирмень», депутат Законодательного собрания Новосибирской области от партии «Единая Россия». НГС писал большой материал об этом выдающемся человеке.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, участок земли под обустройство парка уже выделен.

В конце прошлой недели в Новосибирске открыли стелу «Город трудовой доблести». Объект установили на площади Калинина. Читайте в репортаже НГС, как это было.

Андрей ТравниковЗаксобраниеПарк
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