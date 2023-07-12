Мэрия Новосибирска показала проект сквера S7 — смотрим на качели-птицы и фонари-самолеты

По концепции в сквере поставят скамейки разных видов, качели и необычные арт-объекты, например, лайт-бокс для фотозоны, зеркальный шар и геотег. На территории планируют заменить твердые покрытия и отремонтировать тротуар со стороны улицы Орджоникидзе и здания «Ростелекома». В парке жители смогут гулять по гранитной брусчатке, газонной решетке и искусственному камню.