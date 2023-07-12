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Мэрия Новосибирска показала проект сквера S7 — смотрим на качели-птицы и фонари-самолеты

В оформлении зеленой зоны сохранят тематику авиации

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Сквер находится в центре города

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Мэрия Новосибирска опубликовала проект благоустройства сквера авиакомпании S7 «Крылья Сибири» в центре города на пересечении улиц Орджоникидзе и Советской. Там могут поставить качели-птицы, фонари-самолеты, а вместо глобуса в фонтане — скульптуру в виде геотэга.

Посмотрите, как выглядит проект.

Зеленую зону давно не ремонтировали

Зеленую зону давно не ремонтировали

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По концепции в сквере поставят скамейки разных видов, качели и необычные арт-объекты, например, лайт-бокс для фотозоны, зеркальный шар и геотег. На территории планируют заменить твердые покрытия и отремонтировать тротуар со стороны улицы Орджоникидзе и здания «Ростелекома». В парке жители смогут гулять по гранитной брусчатке, газонной решетке и искусственному камню.

Согласно дизайн-проекту, в зеленой зоне установят качели, лавочки, арт-объекты и мусорные урны

Согласно дизайн-проекту, в зеленой зоне установят качели, лавочки, арт-объекты и мусорные урны

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В сквере поставят, как привычные лавочки, так и необычные, например, в форме кольца

В сквере поставят, как привычные лавочки, так и необычные, например, в форме кольца

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Разрушенный фонтан также хотят отремонтировать. Там вместо глобуса разместят больший геотэг. Тематику авиации в сквере также решили сохранить, поэтому разработчики предложили установить качели в форме крыльев и необычные фонари-самолеты, которые будут протянуты вокруг зеленой зоны.

В фонтане разместят скульптуру в виде геотега

В фонтане разместят скульптуру в виде геотега

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В зеркальном шаре, вероятно, можно будет сделать необычные снимки

В зеркальном шаре, вероятно, можно будет сделать необычные снимки

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По концепции, фонари будут как будто парить над землей

По концепции, фонари будут как будто парить над землей

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Так сквер будет выглядеть ночью. Обратите внимание на необычные круглые лавочки

Так сквер будет выглядеть ночью. Обратите внимание на необычные круглые лавочки

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Дизайн-проект разработало архитектурным бюро ООО «Студия НеоПлан» по инициативе АО «Авиакомпания «СИБИРЬ». Оставить свои замечания и предложения можно на сайте «Зеленый Новосибирск» до 25 июля.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Студия НеоПлан» образовано в 2007 году. Директором компании и ее учредители является Наталья Палей. На конец 2022 года выручка организации составила 5,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 569 тысяч рублей.

В 2019 году компания выиграла тендер на разработку проектной документации сквера Комсомольской славы в городе Елизово на 2,2 миллиона рублей и на выполнение проектных работ и рабочей документации для стадиона в городе Чулым Новосибирской области на 900 тысяч рублей.

НГС направил запросы в пресс-центр мэрии Новосибирска и авиакомпанию S7, чтобы выяснить, в какой срок планируется выполнить благоустройство.

Скверу S7 дали название «Крылья Сибири», так как он создан по инициативе авиакомпании, а в оформлении зеленой зоны присутствует тема авиации, которую решили сохранить и в новом проекте. Предложение о реконструкции зеленой зоны появилось год назад, тогда авиакомпания вместе с мэрией разрабатывали проект. Также мэр отметил, что деньги на реконструкцию выделит S7. Отремонтировать его хотели к осени.

Недавно мэрия города показала проект благоустройства парка «Чербузы» в микрорайоне «Щ». Из заброшенной территории решили создать комфортный транзит для жителей, вокруг планируют снести гаражи, а заборы вдоль прохода перекрыть кустарниками и специальными стенами для создания муралов и граффити. В линейном парке появится даже каскадный водоем, но некоторые жители оказались недовольны новым проектом.

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