«Нужна глобальная реконструкция»: осенью начнут менять сквер S7 в центр Новосибирска
Сейчас авиакомпания с мэрией разрабатывают проект
В Новосибирске сквер S7 на пересечении Орджоникидзе и Советской планируют реконструировать. Сейчас авиакомпания вместе с мэрией разрабатывают проект, а к работам хотят приступить осенью.
— Сквер был запущен в 2012 году и, несмотря на все ежегодные ремонты, спустя 10 лет, конечно, нужна глобальная реконструкция, — сказал на встрече с журналистами генеральный представитель S7 Airlines в Толмачево Евгений Чернышев.
По его словам, на первом этапе планируются ландшафтные работы, на втором — работа с архитектурными формами. Деньги в сквер вложит авиакомпания
Сумма реконструкции станет известна после того, как появится проект, рассказала журналистам вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Его планируют сделать «в ближайшее время», затем представить горожанам для голосования. Ближе к осени начнутся работы в сквере, а закончить проект хотят до конца года.
В конце июня в Новосибирске прошло техническое открытие Заельцовского парка. До этого парк был закрыт больше года — там шла реконструкция.