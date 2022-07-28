Новосибирцам предложили выбрать названия для парков S7,
Ельцовки-1 и еще 6 скверов
Голосование проходит через портал «Госуслуги»
Мэрия Новосибирска предложила выбрать жителям названия для восьми зеленых территорий города. Голосование проходит с 27 июля по 2 августа на портале «Госуслуги».
Парк в центре города в пойме реки Ельцовка-1 предлагают назвать «Ельцовский парк» или «Ельцовка», но можно предложить свое название. На данный момент парк только создается, в мэрии приняли концепцию. Новый парк соединит Ипподромскую и Красный проспект.
Сквер S7 на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе могут назвать «Крылья Сибири», так как он создан благодаря инициативе авиакомпании и в оформлении присутствует тема авиации. Сквер планируют реконструировать. Сейчас авиакомпания вместе с мэрией разрабатывают проект, а к работам хотят приступить осенью.
Кроме крупных парков, присвоят названия другим шести озелененным территориям.
— Результаты опроса будут рассмотрены на комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, — сообщили в телеграм-канале «Зеленый Новосибирск».
Недавно завершилось голосование за названия двух скверов в Новосибирске: за НОВАТом и возле ГПНТБ. Голосование проходило с 6 по 21 июня.