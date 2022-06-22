Выбраны имена для скверов за НОВАТом и возле ГПНТБ в Новосибирске
Голосование проходило с 6 по 21 июня
Завершилось голосование за названия двух скверов в Новосибирске: за НОВАТом и возле ГПНТБ. Голосование проходило с 6 по 21 июня. Проект запустил Департамент культуры, спорта и молодежной политики.
По итогам голосования сквер за НОВАТом в границах улиц Орджоникидзе, Депутатской и Каменской решили назвать «Тринадцатый трамвай» в честь знаменитого общественного транспорта — за него проголосовало 211 человек (54%). Другие названия, которые были представлены в опросе: Кузнецкий сквер — 107 человек (27%) и сквер имени
Название «Тринадцатый трамвай» возникло не просто так. 1 июня в сквере установили памятник легендарному трамваю
Сквер возле ГПНТБ, который находится на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова, назвали именем советского архитектора, по проекту которого была построена библиотека — Анатолия Афанасьевича Воликова. За это название проголосовало 197 человек (50%). За «Библиотечный» отдали свой голос 129 человек (33%), за название «Весна» — 62 человека (16%).
1 июня в мэрии Новосибирска подвели итоги голосования за название для парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе.