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Выбраны имена для скверов за НОВАТом и возле ГПНТБ в Новосибирске

Голосование проходило с 6 по 21 июня

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В сквере за НОВАТом 1 июня установили памятник трамваю <nobr class="_">№ 13</nobr>

В сквере за НОВАТом 1 июня установили памятник трамваю № 13

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Завершилось голосование за названия двух скверов в Новосибирске: за НОВАТом и возле ГПНТБ. Голосование проходило с 6 по 21 июня. Проект запустил Департамент культуры, спорта и молодежной политики.

По итогам голосования сквер за НОВАТом в границах улиц Орджоникидзе, Депутатской и Каменской решили назвать «Тринадцатый трамвай» в честь знаменитого общественного транспорта — за него проголосовало 211 человек (54%). Другие названия, которые были представлены в опросе: Кузнецкий сквер — 107 человек (27%) и сквер имени В. Д. Вегмана — 54 человека (14%).

Название «Тринадцатый трамвай» возникло не просто так. 1 июня в сквере установили памятник легендарному трамваю № 13. Он представляет собой моторный вагон трамвая № 13 1989 года выпуска, снятый с маршрута и переданный от МКП «Горэлектротранспорт» в МАУ «Горзеленхоз».

Сквер возле ГПНТБ, который находится на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова, назвали именем советского архитектора, по проекту которого была построена библиотека — Анатолия Афанасьевича Воликова. За это название проголосовало 197 человек (50%). За «Библиотечный» отдали свой голос 129 человек (33%), за название «Весна» — 62 человека (16%).

1 июня в мэрии Новосибирска подвели итоги голосования за название для парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе.

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ГПНТБНОВАТназваниепарксквер
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