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Игорь Поповский

Архитектор, директор «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ
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Игорь Поповский

Архитектор, директор «АПМ-2002», доцент кафедры архитектуры НГУАДИ
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«Он был гуру, как Крячков»: в чью честь хотят назвать новосибирский сквер и почему это решение — правильное

Архитектор Игорь Поповский — о создателе здания ГПНТБ и необходимости дать ему место в городе

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Здание ГПНТБ — шедевр модернизма 1960-х. Его автор — архитектор Анатолий Воловик

Здание ГПНТБ — шедевр модернизма 1960-х. Его автор — архитектор Анатолий Воловик

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В начале июня мэрия Новосибирска объявила голосование за названия для двух скверов. Один из них расположен внутри трамвайного кольца за оперным театром, и там ожидаемо лидирует название «Тринадцатый трамвай». Второй — сквер возле здания ГПНТБ, и из трех вариантов между собой соревнуются два: Библиотечный сквер или сквер имени А. А. Воловика. Кто такой Воловик и почему его имя достойно носить популярное у горожан место, объяснил новосибирский архитектор Игорь Поповский. Далее публикуем его мнение от первого лица.

Начнем с того, что Библиотечный сквер, как мне кажется, — это что-то безликое. При этом сама библиотека ГПНТБ, возле которой он расположен, — здание уникальное и во многом гениальное, которое долгое время не замечали. И увековечивания достоин его автор, Анатолий Афанасьевич Воловик.

Анатолий Афанасьевич был в Новосибирске таким же гуру от архитектуры, как и когда-то Андрей Дмитриевич Крячков. Фактически он создал Сибирское отделение Российской академии архитектурно-строительных наук (СО РААСН) и встал в его главе. Это был человек, которого помнят многие. Когда его хоронили, приехало огромное количество людей, причем не только из Новосибирска — я тогда понял масштаб этого человека.

Сейчас рабочее название сквера, как признаёт в опросе сама мэрия, — «Весна»

Сейчас рабочее название сквера, как признаёт в опросе сама мэрия, — «Весна»

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Он был модернистом эпохи Ле Корбюзье. Кроме жилых домов, он создал ключевые объекты модернизма в Новосибирске, которых больше нет. ГПНТБ — единственный из них сохранившийся. Нет больше первого аэропорта «Толмачёво» — великолепного здания, которое можно найти на открытках 60-х. Из комплекса Речного вокзала сегодня осталась только гостиница — сам вокзал сгорел в 2003 году.

Здание ГПНТБ далось Анатолию Афанасьевичу сложно. Предполагалось, что оно будет облицовано саяногорским белым мрамором, в нём будут финские витражи. Но построили аналогичное здание Михаила Посохина в Москве — Кремлевский дворец съездов, — и весь мрамор ушел туда. Многие считают, что Анатолий Воловик повторил в ГПНТБ дворец, а на самом деле его проект был раньше. Стиль ГПНТБ даже сложнее, Анатолий Афанасьевич использовал в нём неоклассические приемы, которые были характерны для того времени. Например, пилоны на фасаде — отсылка к храмовым колоннадам.

Относительно недавно было решено взять здание ГПНТБ под охрану. Это большая редкость, потому что здания в стиле советского модернизма 1960-х у нас под охрану берут только в Академгородке. На них в принципе обращать внимание стали только сейчас. Назвать сквер возле гениального творения архитектора модернизма его именем — дань не только архитектору, но и всему модернизму. Сегодня есть памятная доска на здании на Потанинской, 8, где долгое время заседали академики СО РААСН, но он достоин и своего места в городе.

Ранее ГПНТБ вернули участок, на котором планировали построить вторую очередь библиотечного комплекса, — ему больше не грозит продажа и перспектива застройки жильем.

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