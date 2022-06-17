«Он был гуру, как Крячков»: в чью честь хотят назвать новосибирский сквер и почему это решение — правильное

Начнем с того, что Библиотечный сквер, как мне кажется, — это что-то безликое. При этом сама библиотека ГПНТБ, возле которой он расположен, — здание уникальное и во многом гениальное, которое долгое время не замечали. И увековечивания достоин его автор, Анатолий Афанасьевич Воловик.



Анатолий Афанасьевич был в Новосибирске таким же гуру от архитектуры, как и когда-то Андрей Дмитриевич Крячков. Фактически он создал Сибирское отделение Российской академии архитектурно-строительных наук (СО РААСН) и встал в его главе. Это был человек, которого помнят многие. Когда его хоронили, приехало огромное количество людей, причем не только из Новосибирска — я тогда понял масштаб этого человека.

