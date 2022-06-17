«Он был гуру, как Крячков»: в чью честь хотят назвать новосибирский сквер и почему это решение — правильное

В начале июня мэрия Новосибирска объявила голосование за названия для двух скверов. Один из них расположен внутри трамвайного кольца за оперным театром, и там ожидаемо лидирует название «Тринадцатый трамвай». Второй — сквер возле здания ГПНТБ, и из трех вариантов между собой соревнуются два: Библиотечный сквер или сквер имени А. А. Воловика. Кто такой Воловик и почему его имя достойно носить популярное у горожан место, объяснил новосибирский архитектор Игорь Поповский. Далее публикуем его мнение от первого лица.
Начнем с того, что Библиотечный сквер, как мне кажется, — это что-то безликое. При этом сама библиотека ГПНТБ, возле которой он расположен, — здание уникальное и во многом гениальное, которое долгое время не замечали. И увековечивания достоин его автор, Анатолий Афанасьевич Воловик.
Анатолий Афанасьевич был в Новосибирске таким же гуру от архитектуры, как и когда-то Андрей Дмитриевич Крячков. Фактически он создал Сибирское отделение Российской академии архитектурно-строительных наук (СО РААСН) и встал в его главе. Это был человек, которого помнят многие. Когда его хоронили, приехало огромное количество людей, причем не только из Новосибирска — я тогда понял масштаб этого человека.
Он был модернистом эпохи Ле Корбюзье. Кроме жилых домов, он создал ключевые объекты модернизма в Новосибирске, которых больше нет. ГПНТБ — единственный из них сохранившийся. Нет больше первого аэропорта «Толмачёво» — великолепного здания, которое можно найти на открытках 60-х. Из комплекса Речного вокзала сегодня осталась только гостиница — сам вокзал сгорел в 2003 году.
Здание ГПНТБ далось Анатолию Афанасьевичу сложно. Предполагалось, что оно будет облицовано саяногорским белым мрамором, в нём будут финские витражи. Но построили аналогичное здание Михаила Посохина в Москве — Кремлевский дворец съездов, — и весь мрамор ушел туда. Многие считают, что Анатолий Воловик повторил в ГПНТБ дворец, а на самом деле его проект был раньше. Стиль ГПНТБ даже сложнее, Анатолий Афанасьевич использовал в нём неоклассические приемы, которые были характерны для того времени. Например, пилоны на фасаде — отсылка к храмовым колоннадам.
Относительно недавно было решено взять здание ГПНТБ под охрану. Это большая редкость, потому что здания в стиле советского модернизма 1960-х у нас под охрану берут только в Академгородке. На них в принципе обращать внимание стали только сейчас. Назвать сквер возле гениального творения архитектора модернизма его именем — дань не только архитектору, но и всему модернизму. Сегодня есть памятная доска на здании на Потанинской, 8, где долгое время заседали академики СО РААСН, но он достоин и своего места в городе.
Ранее ГПНТБ вернули участок, на котором планировали построить вторую очередь библиотечного комплекса, — ему больше не грозит продажа и перспектива застройки жильем.