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Новосибирцы могут выбрать названия для скверов за НОВАТом и возле ГПНТБ

Можно проголосовать за существующий вариантов или предложить свой

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Сквер за НОВАТом

Сквер за НОВАТом

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Мэрия Новосибирска предлагает выбрать названия двум скверам. Проект запустил Департамент культуры, спорта и молодежной политики.

Первый сквер находится за НОВАТом в границах улиц Орджоникидзе, Депутатской и Каменской. На выбор предлагают следующие названия: «Кузнецкий сквер», сквер «Тринадцатый трамвай», сквер имени В. Д. Вегмана. Также можно предложить свой вариант.

Название «Тринадцатый трамвай» возникло не просто так. 1 июня в сквере установили памятник легендарному трамваю № 13. Он представляет собой моторный вагон трамвая № 13 1989 года выпуска, снятый с маршрута и переданный от МКП «Горэлектротранспорт» в МАУ «Горзеленхоз».

Второй сквер расположен рядом с ГПНТБ СО РАН на пересечении улиц Кирова и Бориса Богаткова. Для него предусмотрены такие варианты: сквер им. А. А. Воловика, сквер «Библиотечный», сквер «Весна». Как и в первом случае, можно предложить свой вариант.

Сквер рядом с ГПНТБ СО РАН

Сквер рядом с ГПНТБ СО РАН

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Указанные территории обслуживает МАУ «Горзеленхоз», у них есть только рабочие и названия и адреса.

Проголосовать можно на госуслугах или на сайте мэрии Новосибирска. Во втором случае нужно кликнуть виджет «Госуслуги. Решаем вместе — Мой выбор, Мое будущее», затем — вкладку «Опросы», выбрать опрос «Выбери наименования для городских зеленых зон (июнь 2022)».

1 июня в мэрии Новосибирска подвели итоги голосования за название для парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. По итогу новосибирцы решили, что его стоит назвать в честь самой реки.

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