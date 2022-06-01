Памятник легендарному трамваю № 13 установили за Театром оперы и балета в Новосибирске

Сквер за оперным театром много лет собираются реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещенную пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

