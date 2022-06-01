Памятник легендарному трамваю
№ 13 установили за Театром оперы и балета в Новосибирске
Торжественное открытие состоялось в День защиты детей 1 июня
Монтаж памятника трамваю
Установка — продолжение реализации концепции комплексного развития территории, разработанной в 2019 году архитектурной мастерской «Адаптик-А»: в концепции предложено установить арт-объект или символ трамвая
— Сегодня мы рассказали мэру о концепции развития сквера и самого арт-объекта. Сейчас среди представителей малого бизнеса объявлен конкурс на самый креативный проект концепции кафе в вагоне трамвая. Рядом будет установлен нестационарный туалет, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
По словам Терешковой, в вагоне планируют разместить объект общественного питания с едой и напитками навынос. О планах об установке арт-объекта стало известно в 2019 году.
Сквер за оперным театром много лет собираются реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещенную пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.