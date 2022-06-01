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Памятник легендарному трамваю № 13 установили за Театром оперы и балета в Новосибирске

Торжественное открытие состоялось в День защиты детей 1 июня

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В вагоне будут продавать еду и напитки, на сегодняшний день эта задумка еще не реализована

В вагоне будут продавать еду и напитки, на сегодняшний день эта задумка еще не реализована

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Монтаж памятника трамваю № 13 за остановкой общественного транспорта на улице Орджоникидзе начался ранним утром 1 июня и закончился к 14:00. Он представляет собой моторный вагон трамвая № 13 1989 года выпуска, снятый с маршрута и переданный от МКП «Горэлектротранспорт» в МАУ «Горзеленхоз».

Установка — продолжение реализации концепции комплексного развития территории, разработанной в 2019 году архитектурной мастерской «Адаптик-А»: в концепции предложено установить арт-объект или символ трамвая № 13, маршрут которого проходит через сквер по трамвайному кольцу.

Так вагон выглядит в день торжественного открытия, сегодня, 1 июня. Сам арт-объект сейчас мало чем отличается от обычного вагона, не считая длины рельсов под ним.

Так вагон выглядит в день торжественного открытия, сегодня, 1 июня. Сам арт-объект сейчас мало чем отличается от обычного вагона, не считая длины рельсов под ним.

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— Сегодня мы рассказали мэру о концепции развития сквера и самого арт-объекта. Сейчас среди представителей малого бизнеса объявлен конкурс на самый креативный проект концепции кафе в вагоне трамвая. Рядом будет установлен нестационарный туалет, — сообщила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

По словам Терешковой, в вагоне планируют разместить объект общественного питания с едой и напитками навынос. О планах об установке арт-объекта стало известно в 2019 году.

Сквер за оперным театром много лет собираются реконструировать. В 2014 году предполагалось, что трамвайное кольцо отсюда уберут, сквер полностью обновят, а под ним построят подземную парковку. Начать работы планировали тогда же: ко Дню города в 2014 году здесь обещали построить освещенную пешеходную зону, которая связала бы оперный театр, «Глобус» и театр музкомедии. Осенью 2014 года новосибирцы собрали 7 тысяч подписей в защиту сквера, опасаясь, что его готовят к застройке.

НОВАТарт-объекттрамвай № 13благоустройство площади Ленина
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