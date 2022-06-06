СЕЙЧАС +12°С
Пробки 6/10
usd 61.97
eur 65.92
Тема дняЧто ждет Marriott в Новосибирске?
Все новости
Все новости

Выбрано название новосибирскому парку в пойме Каменки

Протокол голосования подписала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова

672
Голосование за название парка стартовало в апреле

Голосование за название парка стартовало в апреле

Поделиться

В мэрии Новосибирска подвели итоги голосования за название для парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. По итогу новосибирцы решили, что его стоит назвать в честь самой реки.

Согласно протоколу по итогам голосования, парк будет носить имя «Каменка». За него проголосовало более 14 тысяч человек. В приложении к протоколу указаны и другие варианты, предложенные на рассмотрение, но не принятые: «Речной», «Мельница», «Луговой», «Ива», «За Каменским шоссе». Протокол с итоговым названием для парка 1 июня подписала вице-мэр Анна Терешкова.

Территорию парка благоустроят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В планы благоустройства входит очистка реки от мусора. Также проектом предусмотрено слабое освещение на части территории в вечернее время. Это нужно для того, чтобы свет не мешал обитающим в парке животным.

Недавно НГС публиковал фоторепортаж с места подготовительных работ по благоустройству территории рядом с рекой Каменкой. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать.

По теме

Каменканазваниепарк
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2