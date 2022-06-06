Выбрано название новосибирскому парку в пойме Каменки
Протокол голосования подписала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова
В мэрии Новосибирска подвели итоги голосования за название для парка в пойме реки Каменки в Дзержинском районе. По итогу новосибирцы решили, что его стоит назвать в честь самой реки.
Согласно протоколу по итогам голосования, парк будет носить имя «Каменка». За него проголосовало более
Территорию парка благоустроят в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». В планы благоустройства входит очистка реки от мусора. Также проектом предусмотрено слабое освещение на части территории в вечернее время. Это нужно для того, чтобы свет не мешал обитающим в парке животным.
Недавно НГС публиковал фоторепортаж с места подготовительных работ по благоустройству территории рядом с рекой Каменкой. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать.