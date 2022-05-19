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Что происходит на месте будущего парка у Каменки — показываем 10 фото

Пока сложно представить, что рядом с рекой появится современная зона отдыха

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В будущем на этом месте будет входная зона

В будущем на этом месте будет входная зона

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В Новосибирске продолжаются подготовительные работы по благоустройству территории рядом с рекой Каменкой. Раньше на этом месте стояли гаражи, территория была грязной и замусоренной. В ближайшие два года на ней собираются разбить первый в России подтапливаемый парк рядом с той частью реки, которая не скрыта коллектором. Его площадь — около 20 гектаров.

Сегодня, 19 мая, на площадке провели выездное совещание с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой. Также на нем присутствовали корреспонденты НГС. Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, что происходит на объекте сейчас.

На территории парка обустроят беговую дорожку, две площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другие объекты для прогулок и отдыха

На территории парка обустроят беговую дорожку, две площадки для выгула собак, байк-трассы, каменный лабиринт и другие объекты для прогулок и отдыха

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— Река будет разливаться весной, поэтому дорожки на подтопляемой территории будут приподнятыми, все твердые покрытия будут находиться в незатопляемой части, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Перед началом работ с территории убрали около 1000 гаражей

Перед началом работ с территории убрали около 1000 гаражей

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Сейчас рабочие вырубают аварийные деревья, также продолжается очистка территории от мусора

Сейчас рабочие вырубают аварийные деревья, также продолжается очистка территории от мусора

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В парке посадят новые растения

В парке посадят новые растения

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До 30 мая горожане могут проголосовать за название для нового парка. Возможные варианты — «Мельница», «Луговой», «Каменка», «Ива», «Речной», «За Каменским шоссе»

До 30 мая горожане могут проголосовать за название для нового парка. Возможные варианты — «Мельница», «Луговой», «Каменка», «Ива», «Речной», «За Каменским шоссе»

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Ранее мэр Анатолий Локоть говорил, что чем активнее горожане голосуют за название для парка, тем больше у Новосибирска шансов получить федеральные деньги на озеленение города

Ранее мэр Анатолий Локоть говорил, что чем активнее горожане голосуют за название для парка, тем больше у Новосибирска шансов получить федеральные деньги на озеленение города

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Пока наибольшей популярностью у горожан пользуется название «Каменка»

Пока наибольшей популярностью у горожан пользуется название «Каменка»

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В планы благоустройства входит отчистка реки от мусора

В планы благоустройства входит отчистка реки от мусора

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Проектом предусмотрено слабое освещение на части территории в вечернее время. Это нужно для того, чтобы свет не мешал обитающим в парке животным

Проектом предусмотрено слабое освещение на части территории в вечернее время. Это нужно для того, чтобы свет не мешал обитающим в парке животным

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Ранее НГС показывал дизайн-проект благоустройства парка. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать.

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Каменкаблагоустройствопарк
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