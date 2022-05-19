Что происходит на месте будущего парка у Каменки — показываем 10 фото

Что происходит на месте будущего парка у Каменки — показываем
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Пока сложно представить, что рядом с рекой появится современная зона отдыха
В Новосибирске продолжаются подготовительные работы по благоустройству территории рядом с рекой Каменкой. Раньше на этом месте стояли гаражи, территория была грязной и замусоренной. В ближайшие два года на ней собираются разбить первый в России подтапливаемый парк рядом с той частью реки, которая не скрыта коллектором. Его площадь — около 20 гектаров.
Сегодня, 19 мая, на площадке провели выездное совещание с вице-мэром Новосибирска Анной Терешковой. Также на нем присутствовали корреспонденты НГС. Посмотрите в фоторепортаже Александра Ощепкова, что происходит на объекте сейчас.
— Река будет разливаться весной, поэтому дорожки на подтопляемой территории будут приподнятыми, все твердые покрытия будут находиться в незатопляемой части, — рассказала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Ранее НГС показывал дизайн-проект благоустройства парка. Обозреватель НГС Лиза Пичугина изучила историю этого места и эскизы будущего места отдыха — посмотрите, каким его хотят сделать.