Что происходит на месте будущего парка у Каменки — показываем 10 фото

В Новосибирске продолжаются подготовительные работы по благоустройству территории рядом с рекой Каменкой. Раньше на этом месте стояли гаражи, территория была грязной и замусоренной. В ближайшие два года на ней собираются разбить первый в России подтапливаемый парк рядом с той частью реки, которая не скрыта коллектором. Его площадь — около 20 гектаров.