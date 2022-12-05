«Напоминает кладбище»: жителей центра возмутил новый сквер в честь директора фабрики «Синар»

На общественном обсуждении руководитель мастерской «Верба» Светлана Кузнецова отметила, что в концепции решили переосмыслить и трансформировать заброшенную территорию. Сейчас здесь большое количество аварийных деревьев, нет освещения и дорожек, а главными функциями зоны стал транзит и выгул собак.

— Мы решили создать комфортное место для отдыха в сочетании с городской природой и современным дизайном. Было важно запечатлеть память о генеральном директоре «Синара» Алексее Елезове и историю фабрики, — объяснила замысел Светлана Кузнецова.