«Напоминает кладбище»: жителей центра возмутил новый сквер в честь директора фабрики «Синар»

На прошлой неделе мэрия Новосибирска опубликовала дизайн-проект благоустройства сквера рядом со швейной фабрикой «Синар», около дома работников НКВД. В зеленой зоне появится 6 ажурных панно, посвященных истории фабрики и одно центральное — в честь директора «Синара», но местные жители уверены, что такое решение напоминает кладбище или монумент славы, посвященный одному человеку. При этом в сквере нет детской, спортивной площадок и зоны для выгула собак. На общественном обсуждении концепции побывал журналист НГС и разобрался, чем недовольны жители и какую идею дизайнеры закладывали в концепцию.
Как будет выглядеть сквер
Проект зеленой зоны разработан по инициативе швейной фабрики «Синар», по соглашению с мэрией Новосибирска о благотворительном пожертвовании. Сейчас концепция носит название в честь директора фабрики Алексея Елезова, но сам сквер могут назвать по-другому, после того как пройдет голосование среди жителей города. Дизайн-проект разработали совместно с французским архитектором Мишель Пена, ландшафтной мастерской «Верба» и архитектурной студией Ddburo.
На общественном обсуждении руководитель мастерской «Верба» Светлана Кузнецова отметила, что в концепции решили переосмыслить и трансформировать заброшенную территорию. Сейчас здесь большое количество аварийных деревьев, нет освещения и дорожек, а главными функциями зоны стал транзит и выгул собак.
— Мы решили создать комфортное место для отдыха в сочетании с городской природой и современным дизайном. Было важно запечатлеть память о генеральном директоре «Синара» Алексее Елезове и историю фабрики, — объяснила замысел Светлана Кузнецова.
В этот момент женщину перебивает житель дома по улице Серебренниковская, 16. Он председатель совета дома, один из самых активных на этом обсуждении, мужчина просит показать его дом на карте и сделать план крупнее. Но этого сделать не получается.
— У центрального входа с улицы Серебренниковской начинается транзит, который идет вдоль сквера, — говорит Светлана.
— Транзита в прошлом году не было, проломили забор, — выкрикивает председатель.
Мария Смирнова, заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии, просит мужчину подождать до начала обсуждения и не перебивать.
После небольшой паузы Светлана продолжает рассказ о дизайн-проекте. По концепции в центре сквера пройдет транзит, вдоль которого установят 6 панно, посвященных фабрике. В конце зеленой зоны планируют благоустроить место для тихого отдыха с огромным панно в честь Елезова.
По мере движения вдоль сквера спроектировали пять зон с разными растениями, по мере увеличения высоты растений. Первая зона — низкие кустарники, после идет поэтапное повышение, в четвертой и пятой зонах высадят лиственные и хвойные деревья. Специалисты провели инвентаризацию зеленых насаждений, выявили аварийные деревья, которые необходимо будет снести.
— Из-за крон деревьев совершенно не видно фасад дома, памятника архитектуры. Его мы хотим приоткрыть, — отметила Светлана.
Спорными панно занималась архитектурная студия Ddburo, руководителем которой является Федор Никитенко. Он рассказал, что для создания панно специалисты вдохновились барельефом из стали на главном входе в «Синар». Панно с левой стороны в парке, рядом с жилым домом, будут посвящены истории фабрики, а с правой — современному производству.
— Мы использовали четыре высоты относительно среднего роста человека, листы будут расти по мере движения вглубь сквера. На центральном панно, в зоне тихого отдыха, будут изображены фабрика, силуэт Елезова и даты жизни директора, — отметил Федор.
Чем недовольны жители
Первое, о чем решили спросить жители домов около сквера, — судьба четырех заборов: со стороны фабрики «Синар», около дома на Серебренниковской, в конце сквера и ворот со стороны улицы Свердлова, которые являются памятником архитектуры.
— Маленький металлический забор планируется убрать. В памятник попадают ворота и фрагмент забора, которые мы оставим и отреставрируем. Забор в конце откроем для жителей, — отметила Светлана Кузнецова.
После вопросы начинает задавать один из самых активных на обсуждении местных жителей, Сергей Иванович, председатель совета дома Серебренниковская, 16.
— Здесь живут заслуженные люди, ветераны войн, — зал начинает аплодировать, — Это дом МВД, нам и нашим детям нужен покой. Мы сейчас очень страдаем от клуба «Антигламур», изучили весь репертуар. Высокие деревья, которые вы планируете убрать под корень и посадить кустарники, защищают нас от шума, — отметил мужчина.
Над этим вопросом пообещали подумать и, возможно внести изменение в концепцию, чтобы деревья спасали местных жителей от шума.
Одно из опасений участников обсуждения, что сквер может выйти за пределы кадастрового плана и зайти на придомовую территорию. По словам Сергея Ивановича, люди будут сражаться за свою территорию, но Мария Смирнова отметила, что все работы будут вестись четко по кадастровому плану, а жителем не о чем переживать.
— Вы расположили панно на территории теплотрассы, прорывы на ней происходят каждый год, придет экскаватор и ваших панно не будет. Людям все равно на ваших Елезовых. Вы посадите ценные долгорастущие породы деревьев, а через пару лет их не станет, после очередного прорыва, — отметил председатель дома.
На это Мария Смирнова также ответила, что создавать благоустройство на инженерных сетях можно, а мэрия Новосибирска проведет встречу с ресурсоснабжающими организациями по поводу согласования проекта.
Еще одной больной темой для жителей стало то, что по концепции срубят старые деревья. Из зала интересуются, проводили ли специалисты оценку окружающей среды, по ней то количество растений, которые вырубят, должны восстановить, чтобы избежать респираторных заболеваний.
Светлана Кузнецова ответила, что некоторые деревья оставят, а вместо срубленных посадят новые. Но когда она озвучила количество новых насаждений, в зале пробежали удивленные взгляды.
Вопросы возникли и по генеральному плану: архитекторы решили создать острый угол, а не скошенный, при этом люди ходят по диагонали и сами протопчут тропинку. По мнению Светланы, острый угол — оптимальный вариант, потому что рядом будут растения, а твердое покрытие достаточно широкое, поэтому люди будут ходить под углом 90 градусов.
Жителей также возмутил тот факт, что в сквере нет активного взаимодействия. По концепции, установят лавочки и информационные стенды, но не будет детской и спортивной площадок, а также места для выгула собак.
— Смутило то, что сквер похож на монумент славы, на памятник одному человеку, напоминает кладбище по количеству стел. Это совсем не зона отдыха, нет уголка для детей, если мы говорим о связи поколений, — озвучила свое мнение представитель дома на улице Сибревкома, 7/1.
Замечания жителей пообещали зафиксировать, а также предложили направить письменное заявление. Обсуждение проекта продлится до 13 декабря на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в онлайн-формате.
Недавно журналист НГС побывал на одном из самых напряженных заседаний рабочей группы по новому проекту планировки для территории городского пляжа и котлована Горского жилмассива. Мэрия решила забрать место отдыха у бизнесменов, но те не сдаются.