В Новосибирске хотят сделать сквер в честь директора фабрики «Синар» — смотрим проект сада с ажурными панно

Мэрия Новосибирска представила концепцию благоустройства зеленой зоны рядом со швейной фабрикой «Синар». В сквере появятся необычные панно, посвященные фабрике, а вместо транзитной функции хотят создать зону отдыха и природного уголка в деловом центре города.
Дизайн-проект разработали совместно с французским ландшафтным архитектором Мишель Пена. Здесь появятся зеленый уголок, необычные панно с эффектом галереи, места для спокойного отдыха и пикника. Сам сад решили посвятить генеральному директору фабрики «Синар» Алексею Елезову.
Новый сквер появится в деловой части Центрального района Новосибирска около фабрики «Синар» на пресечении улиц Серебренниковская и Свердлова. Сейчас на этом месте запущенный участок, который жители города используют как транзитный маршрут между улицами.
По проекту в сквере уберут заборы, но сохранят архитектурный памятник — входные ворота. Главный вход в зеленую зону будет со стороны улицы Серебренниковской. Для озеленения территории планируют использовать ели, сосны, сирень, смородину и яблоню.
Сад решили назвать в честь генерального директора компании «Синар» — Алексея Елезова. По концепции решили сохранить память о швейном производстве с помощью необычных панно из стали Кортен.
— Мы выбрали этот современный материал для создания уникальных пластин, которые придадут скверу изюминку, — отмечают создатели проекта.
Также авторы предлагают создать как можно более ажурные рисунки, чтобы они смотрелись легко, а через них можно было увидеть зелень, так как пустые участки будут доминировать над заполненными. Такие панно установят у входа вдоль главной дороги сквера, чтобы создать эффект галереи.
Елезов Алексей Борисович — генеральный директор ОАО «Синар». Родился 30 апреля 1946 года, окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ) по специальности «самолетостроение». Начал карьеру на заводе имени В. П. Чкалова слесарем-сборщиком. В 1986 году был назначен генеральным директором Новосибирского производственно-швейного объединения им. ЦК Союза швейников (сейчас ОАО «Синар»).
НГС направил запрос в мэрию города и в фабрику «Синар», чтобы узнать сколько средств потратили на разработку проекта и когда планируют приступить к благоустройству территории.
О том, что в городе появится сквер возле фабрики «Синар» мы писали в прошлом году. Тогда Мишель Пена рассказал, что проект рассматривается в контексте организации связи со всем городом и соседней территорией и станет «элементом большого пазла».