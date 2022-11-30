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В Новосибирске хотят сделать сквер в честь директора фабрики «Синар» — смотрим проект сада с ажурными панно

В зеленой зоне планируют установить семь стальных панно, посвященных швейной фабрике

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Панно из стали разместят у центрального входа, главным элементом может стать силуэт Алексея Елезова

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Мэрия Новосибирска представила концепцию благоустройства зеленой зоны рядом со швейной фабрикой «Синар». В сквере появятся необычные панно, посвященные фабрике, а вместо транзитной функции хотят создать зону отдыха и природного уголка в деловом центре города.

Дизайн-проект разработали совместно с французским ландшафтным архитектором Мишель Пена. Здесь появятся зеленый уголок, необычные панно с эффектом галереи, места для спокойного отдыха и пикника. Сам сад решили посвятить генеральному директору фабрики «Синар» Алексею Елезову.

По задумке, в сквере появится водный объект, он обозначен на карте цифрой 8, что это будет в концепции — не уточняется

По задумке, в сквере появится водный объект, он обозначен на карте цифрой 8, что это будет в концепции — не уточняется

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Новый сквер появится в деловой части Центрального района Новосибирска около фабрики «Синар» на пресечении улиц Серебренниковская и Свердлова. Сейчас на этом месте запущенный участок, который жители города используют как транзитный маршрут между улицами.

Транзитная функция уйдет на задний план, вместо этого сквер станет местом для тихого отдыха в центре города

Транзитная функция уйдет на задний план, вместо этого сквер станет местом для тихого отдыха в центре города

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По проекту в сквере уберут заборы, но сохранят архитектурный памятник — входные ворота. Главный вход в зеленую зону будет со стороны улицы Серебренниковской. Для озеленения территории планируют использовать ели, сосны, сирень, смородину и яблоню.

В сквере появятся променады из разных сортов деревьев и кустарников

В сквере появятся променады из разных сортов деревьев и кустарников

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Сад решили назвать в честь генерального директора компании «Синар» — Алексея Елезова. По концепции решили сохранить память о швейном производстве с помощью необычных панно из стали Кортен.

— Мы выбрали этот современный материал для создания уникальных пластин, которые придадут скверу изюминку, — отмечают создатели проекта.

Также авторы предлагают создать как можно более ажурные рисунки, чтобы они смотрелись легко, а через них можно было увидеть зелень, так как пустые участки будут доминировать над заполненными. Такие панно установят у входа вдоль главной дороги сквера, чтобы создать эффект галереи.

Всего установят семь пластин вдоль центральной дороги. На центральной композиции может появиться силуэт Елезова

Всего установят семь пластин вдоль центральной дороги. На центральной композиции может появиться силуэт Елезова

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Елезов Алексей Борисович — генеральный директор ОАО «Синар». Родился 30 апреля 1946 года, окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ) по специальности «самолетостроение». Начал карьеру на заводе имени В. П. Чкалова слесарем-сборщиком. В 1986 году был назначен генеральным директором Новосибирского производственно-швейного объединения им. ЦК Союза швейников (сейчас ОАО «Синар»).

Архитектурные формы будут посвящены тематике швейного производства

Архитектурные формы будут посвящены тематике швейного производства

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На панно появятся работники за швейными машинками и станками

На панно появятся работники за швейными машинками и станками

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По концепции панно будут выше человеческого роста

По концепции панно будут выше человеческого роста

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НГС направил запрос в мэрию города и в фабрику «Синар», чтобы узнать сколько средств потратили на разработку проекта и когда планируют приступить к благоустройству территории.

О том, что в городе появится сквер возле фабрики «Синар» мы писали в прошлом году. Тогда Мишель Пена рассказал, что проект рассматривается в контексте организации связи со всем городом и соседней территорией и станет «элементом большого пазла».

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Парки и скверыДизайн-проектКонцепцияМэрия НовосибирскаСинарАлексей Елезов
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